– Frp i front for å øke strømregningen

nyheter

Tidligere fylkesordfører i Finnmark er blitt en profil for Ap i Stortingets energikomite. I mars hadde Sjåstad en av hovedrollene da regjeringen og daværende energimister Terje Søviknes (Frp) led et tungt prestisjenederlag og måtte tåle å stortingsflertallet mot seg. Til tross for voldsomme protester og tydelig retorikk fra regjeringspartiene, ble regjeringen tvunget å reversere innføringen av funksjonelt skille. Samtidig ble Høyre-Frp-Venstre-regjeringen pålagt å utrede geografisk lik nettleie.

– Jeg registrer at det for den nye flertallsregjeringen er viktigere å ta omkamp på omkampen om funksjonelt skille, enn å gi nettselskapene og energibransjen forutsigbare rammebetingelser. Det er synd at en regjeringen ikke er mer opptatt av sikker og god strømforsyning over hele landet, og at den heller vil påføre kundene høyere strømregning ved å presse opp nettleia, sier Runar Sjåstad til Altaposten.

Politisk skille

Han fikk sitt ønske oppfylt om å komme inn i energikomiteen i sin første stortingsperiode. Kraftpolitikk og gode rammebetingelser for kraftverk og everk i distriktene var også høyt prioritert saksområde som fylkesordfører, men nå har Ap-politikeren fra Kirkenes fått mulighet til å påvirke nasjonal politikk på dette området. Sjåstad er derfor både skuffet og lei seg over at KrF har skiftet standpunkt i viktige energispørsmål for å få plass i regjeringen.

– Det er uforståelig at KrF kan være med å gjeninnføre funksjonelt skille for selskap mellom 10.000 og 30.000 nettkunder. Partiet var avgjørende da stortingsflertallet fikk vernet alle unntatt de største selskapene mot innføring av funksjonelt skille. Med Granavolden-erklæringen blir mange distriktseverk pålagt funksjonelt skille, blant annet Alta Kraftlag, påpeker Sjåstad.

Han viser til at KrF fullt ut støttet flertallet i argumentasjonen om at funksjonelt skille vil gi dyrere nettleie som en følge av mindre fleksibilitet og effektivt ute hos nettselskapene, mer byråkrati og økte kostnader. Nå hevder han at KrF går fra å være joker da dok-8-forslaget om delvis oppheving av det vedtatte lovforslaget om funksjonelt skille, til å bli jokeren som gir regjeringspartiene flertall for å påføre everkene økte kostnader og med det også dyrere nettleie for kundene.

Sjokkert over regjeringens omkamp Kraftlagssjefen i Alta hevder flertallsregjeringen forbereder sanering av distrikts-everk.

Mister motoren

Ap-politikeren fra Finnmark er spent på hva KrF og regjeringen vil bruke som argument for omkampen på omkampen. Da det funksjonelle skillet ble forsøkt presset gjennom innrømmet regjeringspartiene at innføring av funksjonelt og bedriftsmessig skille mellom monopoldelen hos everkene og deres øvrige virksomhet, var et ledd i å tvinge fram avvikling av everk gjennom fusjoner og oppkjøp. I et innlegg på nett i Altaposten gjentar statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i olje- og energidepartementet at regjeringen ønsker en konsolidering i bransjen, og at dette ikke kan være en overraskelse for noen.

– At regjeringen ønsker å fjerne lokale kraftlag og everk til fordel for større enheter, er ingen overraskelse. Det som overrasker meg er at KrF har snudd og skal forsvare regjeringens politikk. Den går ut på at det skal bli så vanskelig for lokale everk at de tvinges til å la seg kjøpe opp. Hva vil dette gjøre med lokalsamfunnene hvor everkene er viktige motorer for samfunnsutvikling og bosetting? spør Sjåstad.

Viktig distriktspolitikk

Stortinget vedtok i mars 2018 å skåne nettselskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille som Solberg-regjeringen innførste i forrige periode. I et dok-8-forslag reverste et knapt flertall lovendringen for alle selskap under 30.000 kunder, noe som betyr at eksempelvis alle everk i Nord-Norge med unntak av Troms Kraft er unntatt kravet om funksjonelt skille. Med Granavolden-erklæringen blir flere i Finnmark tvunget til å innføre funksjonelt skille som bransjen hevder vil koste selskapene mange millioner i årlige kostnader.

– Regjeringspartiene på Granavolden ønsker innføring av funksjonelt skille for å påtvinge de mellomstore everkene økte kostnader, noe som i neste omgang vil kunne medføre fusjon eller oppkjøp. Vår oppfatning er at lokale energiverk nær kundene, og med stor lokalkunnskap, vil være minst like effektiv som store enheter, påpeker Ap-politikeren fra Finnmark som er sentral i Stortingets energikomite.

Ingen kommentar

Altaposten har gitt olje- og energidepartementet ved statssekretær Rikard Gaarder Knutsen muligheten til å kommentere det som kommer fram i intervjuet med Sjåstad. Statssekretæren har ikke benyttet muligheten, men har i flere innlegg i Altaposten på papir og nett forsvart innførelsen av funskjonelt skille. Følg denne linken og les hva Gaarder Knutsen skriver i sitt siste innlegg om saken: