Dette skjedde i natt

nyheter

Det har vært ståk og støy fra Kronstad til sentrum og Eiby i natt. Beruselse ligger bak det meste av uroen.

Ved 7-tiden søndag morgen måtte politiet i Alta rykke ut da en aggressiv person lagde bråk i et boligkompleks. Politiet fikk raskt kontroll på stedet, skriver Politiet i Finnmark på Twitter.

På Kronstad var det festbråk i et bolighus ved 4-tiden, og politiet avsluttet festen. Det har for øvrig kommet flere klager på festbråk på akkurat den samme adressen de siste månedene. På tide å roe litt ned, når man vet at det er til sjenanse for naboene?

Ved 3-tida forfulgte politiet et kjøretøy, der føreren var mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Den 24 år gamle sjåføren skjønte sikkert alvoret, da han selv stoppet etter kort tid. Etterforskning er iverksatt.

Omtrent på den samme tida var det høylydt fest på en privat adresse i Eiby. Politiet avsluttet festen.

Det ble travelt for politiet i natt, for utenfor en butikk i Alta lå det en 18 år gammel beruset jente og sov i 17 minusgrader. Jenta følte seg ikke bra, så hun ble kjørt til legesjekk. Det var godt politiet kom akkurat da, og tok vare på jenta.

Like før alle disse hendelsene hadde politiet promillekontroll på Elvestrand. Her ble fem biler, sjåførene av bilene, kontrollert. Det var ingen reaksjoner – det var jo bra både for dem selv og for andre som ferdes i området.

En svart og hvit husky ble savnet fra Åsveien ved 2-tida i natt, og løp ned mot City. Vi vet ikke om hunden er kommet til rette søndag morgen.

På et utested i Alta var det to polakker som oppførte seg utagerende men nektet å forlate utestedet. Politiet noterte seg navn og adresse, og ga dem pålegg om å holde seg unna resten av natta.