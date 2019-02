– Sammen skal vi bygge Troms og Finnmark Venstre

nyheter

Nestleder i Venstre, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen var tilstede på det historiske møtet.

– Det er inspirerende å være her i Alta og treffe lokalpolitikere som engasjerer seg for utviklingen i sine lokalsamfunn, klima og miljø, som hele tiden ser etter nye løsninger som vil sikre bærekraftig utvikling og vekst i regionen, sier Ola Elvestuen.

På sitt aller første felles årsmøte for Troms og Finnmark Venstre, kom man også til enighet om et nytt styre.

Leder er Irene Dahl fra Tromsø.

– Jeg er kjempeglad for å ha blitt valgt til leder og gleder meg til at vi sammen skal bygge Troms og Finnmark Venstre frem mot valget. Vi skal stå på for en god skole. Videregående skole er en av grunnsteinene i kompetanseutvikling og vekst i nord, sier Irene Dahl.

Leif Wasskog og Isak Ole Hætta fra Alta og Kautokeino ble valgt til nestledere.

– Det har vært et godt årsmøte med en veldig god stemning. Jeg er veldig glad for tilliten og gleder meg til å starte jobben som nestleder, sier Leif Wasskog fra Alta.

Isak Ole Hætta fra Kautokeino er også fornøyd.

– Som representant for det samiske er det en glede å ta fatt på oppgaven jeg har fått utdelt sier Isak Ole J. Hætta.

Samtidig gjør fylkespartiet nominasjon av 63 navn til fylkestingsvalget.

Årsmøtet fant sted på Thon Hotel Alta 2. og 3. februar.

Møtet behandlet hele 6 politiske uttalelser og politisk program for det nye fylket.

Troms og Finnmark Venstre ønsker en sterk og raus arktisk region. Venstre vet at det er kunnskap og kompetanse som har skapt liv og virksomhet i det arktiske området. Det er kunnskap, kompetanse og ny teknologi som vil gi oss enda større muligheter for ei bærekraftig framtid, økologisk som økonomisk.

Det nye styret i Troms og Finnmark Venstre er: