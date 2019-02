– Et godt møte, men vanskelige detaljer

nyheter

– Det var en fint møte og ei fin helg. Det var detaljer som gjorde at avstemmingen ble så delt, men alle var enige om de store linjene, forteller Ole Steinar Østlyngen idet han er på tur hjem fra årskonferansen til Finnmark Arbeiderparti i Hammerfest.

Med 50 stemmer mot 34 ble det besluttet at: «Årskonferansen slutter seg til fremforhandlet avtale mellom Finnmark og Troms Ap og ber styret gå i dialog med Troms Arbeiderparti om følgende».

Deretter fulgte ei lang liste over punktene som Finnmark Arbeiderparti nå skal jobbe videre med, som at partene møtes som to likeverdige fylker og at utnevningen av styremedlemmer til Finnmarkseiendommen fortsatt skal foretas av finnmarkingene. Et hovedpunkt for Finnmark Ap, er å fortsatt jobbe for at sammenslåingen mellom fylkene skal oppheves.

Finnmark Ap vil støtte fellesnemndas igangsatte arbeid og la fellesnemnda gjøre nødvendige vedtak.

Om et par uker skal Alta Arbeiderparti gi sitt innspill til nominasjonskomiteens forslag til liste til fylkestingsvalget.