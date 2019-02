Advarer mot åpen råk i Altaelva

nyheter

– Her har alltid vært tykk is, og nå er det en åpen råk. Så folk må være obs på at det er farlig å ferdes her. Og slik vil det nok bli her hele vinteren, tror Svein Ole Arnesen i Alta brannvesen.

Brannvesenet har lørdag morgen vært oppe ved råken og satt opp sperreband. Råken går fra Jordfallet omtrent til Forbygninga.

– Dette har oppstått fordi kommunen slipper vann ut fra reservevannforsyningen i Englandsskogen i Raipas, sier Arnesen.

Kommunen vil slippe vann ut her helt til juni måned. Vann pumpes ut fra tre nye brønner i prøveperioden. Dermed blir isen usikker hele vinteren.

– Vi advarer både scooterkjørere og hundekjørere og gående mot råken. Folk er vant til at det er trygt å ferdes her. Det er det ikke nå, sier Arnesen.

Han sier det er fra omtrent «på øversida av Tormod Mosesen», og at det ofte er ferdsel på isen.

Det kan også hende at Finnmarksløpet må legge om traseen i dette området.