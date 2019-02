– Jeg ble kalt for sviker

nyheter

– Jeg hadde selvfølgelig ikke dratt til Stilla den kvelden, hvis jeg hadde visst at det ble slik. Men livet er slik. Man kan ikke styre alt, sier Harald Opgård.





– Jeg var ingen leder

Opgård har takket ja til å la seg intervjue om sin rolle under Alta-aksjonen, og det er en tydelig rørt 79-åring vi treffer hjemme i Tverrelvdalen. I avisarkiver og på folkemunne, fremstilles Opgård som lederen for borgervernet, som oppstod som en motreaksjon til folkeaksjonen mot utbygging av Alta-elva. En rolle han har måttet betale dyrt for i ettertid.

– Ja, det var det som var det jævlige. At jeg ble fremstilt som lederen. Men jeg var ingen leder, jeg bare gjorde det jeg ble bedt om, sier han.



Opgård beskriver den dagen for 40 år siden, da han ble involvert i elvesaken:

– Jeg var på fotballkamp i Tverrelvdalen, da noen lokale ungdommer kom bort til meg og spurte om jeg kunne være med på rydde leiren i Stilla, dagen etterpå. Det var gutter jeg hadde stor fortrolighet til. Noen av dem kjente jeg godt, fordi de vanket i huset hjemme hos oss. Jeg sa til dem at jeg kan være med, men det er ikke snakk om å rydde leiren. Vi skal spørre dem om de kan avvikle leiren.



Møttes på idrettsplassen

Opgård var 39 år på denne tida og en mann med en viss myndighet i bygda. Han hadde nylig gått ut av kommunestyret for Alta arbeiderparti, etter at partiet i 1978 gjorde vedtak om å si nei til utbygging. Et vedtak Opgård ikke ville stille seg bak. På kvelden etter fotballkampen, begynte telefonen å kime hjemme hos Opgård.

– Folk ringte og spurte om både tid og sted, og kom med innspill. En fra Arbeiderpartiet ringte meg og sa:«Harald, du har gjort så mange tabber, nå gjør du ingen tabber», sier Opgård.



Han forklarer at han hadde en ubehagelig følelse for hele opplegget, men at han likevel møtte opp som avtalt på idrettsplassen i Tverrelvdalen, ettermiddagen etter.

– Jeg vet ikke hvor mange som var der, men det var mange. Jeg skulle ikke være noen sin sjef, jeg vet de hadde pekt ut en annen, men hun hadde ringt meg og sagt at hun ville ikke. Men jeg gjentar at jeg ikke hadde påtatt meg noe lederskap, jeg ringte ikke noen for å få trommet sammen folk. Jeg fulgte kun de ordrene jeg hadde fått.





– Jeg fikk mange trusselbrev Alta-aksjonens høvding forteller om tida under og etter Alta-utbygginga.

Ble uvenner med Alfred

Opgård blir på gråten når han ripper opp i den gamle historien, samtidig snakker han ufortrødent videre, som om han bare må få dette ut:

– Jeg ble med til Stilla, der jeg holdt en kort appell, hvor jeg ba om at dette ble avviklet. Og det var da jeg fikk litt dårlig samvittighet, for der oppe skulle min gode venn Alfred Nilsen tale, på vegne av demonstrantene. Det ble munnhuggeri mellom oss, og jeg blir nesten på gråten hvis jeg skal snakke stygt om Alfred, og det har jeg heller ikke lyst å gjøre. Vi var gode venner, men i den perioden ble vi jævlig uvenner. Ja, det ble et jævlig rabalder der oppe og jeg forstår godt at han ble forbannet på meg. Men jeg kunne ikke krype til korset da, så jeg fullførte det jeg hadde lovet dem på idrettsplassen.



Fra nå av ble ingenting som før, ifølge Harald, som jobbet på Alta produkter på Dalebakken i Alta sentrum. Allerede mandagen startet det han hevder var mobbing fra en navngitt person på arbeidsplassen, noe som medførte at Opgård valgte å slutte etter kort tid. Fra nå av ble han med videre i borgervernets arbeid.

– Jeg hadde lyst å trekke meg ut av mange grunner, men ja, jeg ble med videre. Vi hadde et møte på BUL-huset og jeg vet at mange var enige med meg, men de var redde for demonstrantene. Men de var ingenting å være redd for. Det som er viktig for meg å si, er at det ringte mange folk fra Dalen til meg og ba om at vi måtte rydde opp, og at Nalganas og Østerelvdalen var full av kommunister. Ja, det var kommunistfrykt, sånn var det på den tida, forklarer Opgård.





Alta-saken Alta-saken var en politisk konflikt fra rundt 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Indre Finnmark.

Planene møtte hard kritikk, og i 1973 ble «Alta-utvalget» for bevaring av vassdraget dannet. Motstanden mot utbyggingen var basert på samiske interesser, reindriftsinteresser og miljøverninteresser.

I de første planene lå også en neddemming av bygda Maze inne, dette ble senere skrotet og i 1973 vedtar Stortinget varig vern av Maze.

I 1976 går kommunestyret i henholdsvis Alta og Kautokeino imot utbyggingsplanene, mens Finnmark fylkesting sier ja. Aksjonens første leder er Kato Johansen, før Alfred Nilsen fra Alta overtar stafettpinnen.

I 1978 dannes Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget og 15.000 underskrifter samles inn lokalt.

I januar 1979 varsler et folkemøte i Alta sivil ulydighet mot utbyggingen. I Juni samme år avviser Stortinget et forslag om å ta Alta-utbyggingen opp til ny behandling.

I september 1979 stopper folkeaksjonens lenkegjeng anleggsarbeidet i Stilla. Lokalt politi forsøker å fjerne demonstrantene, men må gi opp.

I oktober 1979 sultestreiker en gruppe samer foran Stortinget. Statsminister Oddvar Nordli erklærer midlertidig stans i anleggsarbeidet og lover at samiske rettigheter skal utredes.

I mai 1980 vedtar Stortinget for tredje gang at utbyggingen skal gjennomføres.

I februar 1981 erklærer statsminister Gro Harlem Brundtland midlertidig stans i anleggsarbeidet, på grunn av brudd på kulturminneloven. I september gjenopptas arbeidet, mot harde protester fra reindriftssamer.

I januar 1981 sendes 600 politifolk til Alta for å fjerne demonstrantene som har barrikadert seg ved det såkalte Nullpunktet i Stilla. Politiet har militært utstyr og militære kjøretøy til rådighet. Samebevegelsen innleder en ny sultestreik.

I 1982 oppløses Folkeaksjonen mot utbygging og i mars samme år forsøker Niilas Somby og minst to andre personer å sprenge den såkalte Somby-brua. Forsøket mislykkes og Somby mister en arm under sabotasjeaksjonen. De to andre som var med har aldri stått frem offentlig.

I 1984 legges den første delutredningen frem av samerettsutvalget, som ble opprettet etter sultestreiken i 1979.

I 1987 settes Alta kraftverk i drift.

I 1989 blir Sametinget åpnet av Kong Olav. Kilder: Alta,kraftkampen (Lars Martin Hjorthol 2006), Store norske leksikon.

Ville lage film om borgervernet

Borgervernet var en stund nesten like kjent som folkeaksjonen, og avisene, ikke minst Altaposten viet borgervernet stor plass. Leserinnleggene var mange og stort sett kritiske. På redaksjonell plass og lederplass, vekslet den utbyggingskritiske lokalavisa mellom å kritisere og latterliggjøre borgervernet og dens frontfigurer. Så beryktet ble borgervernet, at ikke ukjente Christian Vennerød i Fotfilm AS, ønsket å lage film om bevegelsen.

Lørdag 1. september 1979 skriver imidlertid Altaposten at. «Ingen tør stille opp for intervju i spillefilm». Christian Vennerød sa følgende til avisa den gang: «Vi har forsøkt å få 8-10 personer til å stille opp, tilbudt dem 300 kroner for bryet, men ingen har svart ja». Han forsikret videre at hensikten ikke var å latterliggjøre aksjonistene i borgervernet, men at de ville slippe frem argumentene deres. Vennerød får spørsmål om talsmennene til borgervernet også er blitt tause, hvorpå han svarer: «Helt tause, og ingen kan henvise meg til andre som har meningers mot».



Harald Opgård sier i dag at han i mange år etter Alta-saken måtte lide for det standpunktet han hadde tatt.

– Det har vært en stor påkjenning, men aller verst for kona og sønnene mine, som fikk presentert at jeg var en kjeltring. Jeg ble kalt for sviker og alt mulig.

– Men hvorfor ble du med, hvis du var i tvil om at det var det rette å gjøre? Følte du deg bondefanget av situasjonen?

– Ja, det gjorde jeg absolutt. Alle var enige om at noe måtte gjøres, men ingen ville ta ansvar. Så sa dem: «Du Harald, er talefør, du kan gjøre det».



Følte seg sviket av Ap

Opgård forklarer overfor Altaposten at han også følte seg dårlig behandlet og uønsket i Arbeiderpartiet. En følelse som ble forsterket da han var i Oslo for å overlevere underskriftslister fra borgervernsida, til justisministeren. Her skal han ha møtt på sentrale AP-folk, som ikke la skjul på hva de mente om at han ikke hadde klart å rydde opp i demonstrantleiren.

– Den dagen fikk jeg mye å tenke på og en ting var jeg sikker på: jeg var ferdig med Arbeiderpartiet. De hadde misbrukt min tillit. Når jeg ikke klarte å jage vekk demonstrantene, så var jeg for dårlig. Det kan jeg jo være enig i, sier Opgård, som mener en av dem som ikke ønsket han inn i varmen, var leder i Finnmark Ap, Gunnar Mathisen.

– Gunnar kalte meg for en muldvarp, ja kanskje jeg var det.



Gunnar Mathisen er ikke så lysten på å snakke om verken Harald Opgård eller hans uttalelser.

– Jeg kan ikke tenke meg at jeg har kalt Harald for en muldvarp, men jeg kan jo ikke vite hva Harald har følt. Men skal du være med i et parti, så må du vise deg frem og gjøre noe, sier en ordknapp Mathisen i dag.



Flyktet fra Alta

Uten tilhørighet i sitt gamle parti, blant flere av de gamle vennene, eller i bygda, blir situasjonen begredelig for Harald. Baksnakking og nattlige telefoner, med hets og sladder, skal ha blitt mer eller mindre hverdagskost, forteller han. Ribbet for verv, innflytelse og anseelse velger Harald å ta familien med seg og flytte vekk fra bygda.

– Jeg var 39 år, midt i livet og jeg hadde ikke så mye å tilføre. Så jeg søkte meg vekk fra Alta og havnet i Karasjok, i 1983. Mange lurte på hvordan jeg skulle klare meg blant samer, men jeg klarte meg kjempegodt. De beste vennene mine er blant samer i Karasjok, sier Opgård og legger til:

– Sønnene mine har møtt reindriftssamer på fjellet, som har sagt at: «Harald er en venn av oss», og at mange har stor respekt for meg. Jeg har også stor respekt for folk i Finnmark, understreker Opgård, som etterhvert havnet i Vadsø, hvor han fikk jobb i Finnmark fylkeskommune.

– Jeg følte meg nærmest som en landssviker, og hadde jeg ikke kommet meg vekk fra Alta, ville jeg gått rundt og vært sur og jævlig på familien.



– Til alt hell ble jeg også valgt inn i styret i Finnmark idrettskrets, noe som bidro til at jeg kunne bevare litt verdighet. Her var jeg i mange år. Jeg prøvde å gå tilbake til Alta IF senere, men her ble jeg betraktet som en småtulling, som ingen ville ha med å gjøre. Heldigvis hadde jeg guts til å si ja, da jeg ble forespurt om å være formann i Tverrelvdalen idrettslag, hvor jeg var en stund. Men siden jeg bodde i Vadsø på denne tida, var det ingen god løsning.





Sakte, men sikkert har Harald følt at han har klart å stable livet på beina igjen og han forklarer at han i dag ikke er uvenner med noen, heller ingen fra folkeaksjonen.

– Jeg har så mange gode venner rundt omkring. Jeg har snakket med Alfred og med Tore Bongo. Svein Suhr og jeg er gode venner, og Ruth Rye Josefsen snakket jeg med en uke før hun døde. Jorunn Eikjok, som var med på sultestreiken foran Stortinget, kom og kastet seg rundt halsen på meg sist jeg traff henne. Vi har hatt mange gode samtaler, forteller Harald, som understreker at demonstrantene aldri var en del av det han opplevde som en mobb mot han.



Årsaken til at han lot seg overtale til å bli med på borgervernets side, var at han trodde fullt og fast på at utbygginga var viktig og riktig.

– Ja, jeg trodde strømbehovet var reelt, men hadde jeg visst at man skulle gi bort hele Finnmarks kraftforsyning, og kaste verdier som egentlig tilhørte Finnmark bort, så hadde jeg aldri gjort det. Vi som kjempet for Alta kraftlag fikk ingenting igjen, mener Opgård, som stiller seg i rekken av de som irriterer seg over at samene ble seierherrene etter Alta-saken.

– Sametinget har ingen legitimitet i mitt hode, kommenterer Opgård.



Ville støtte demonstrantene

Tiden leger som kjent alle sår og Harald understreker at han ikke bærer nag. Situasjonen han satte seg i må han skylde seg selv. Men han medgir at han har forandret seg.

– Jeg som alltid likte å ta ordet har sluttet med det. I dag lever jeg et stille og rolig liv. Jeg bryr meg ikke om hva andre måtte si og mene. Jeg fikk fryktelig kjeft hos en mann i en fiskekø en gang, men jeg måtte bare si til han at; jeg har det godt her i verden og jeg håper du og får det godt. Men jeg har vel bare måtte finne meg i dette, når jeg valgte å stå frem som jeg gjorde. Jeg skal ikke si at jeg ble tvungen, men jeg ble sterkt anmodet om å stille opp for borgervernet. Men hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg nok støttet demonstrantene, men jeg hadde ikke sittet i lenkegjengen.



Intervjuet ebber mot slutten og Harald virker både lettet og utladet.

– Jeg kan sikkert oppfattes som bitter, men jeg er ikke det. Men at jeg får snakke ut og at noen vil høre min historie, det føles godt, sier han.