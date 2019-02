nyheter

– Alta-aksjonen, ja. Den har jeg lagt det bak meg. Det var et voldsomt engasjement og vi var veldig påvirket av voksengenerasjonen og de eldste i bygda, sier Geir Ove Bakken, som var en av flere ungdommer i Tverrelvdalen som var engasjert i og rundt borgervernet.



– Det var ganske ville tilstander, hva husker du fra den tida?

– Ja, det var helt spinnvilt. Jeg skjønner ikke at det går an å ha det sånn. Det var en forferdelig opphetet stemning. Når jeg tenker i små glimt på det, så blir jeg ikke glad over hvordan dalingene oppførte seg. Men vi må samtidig huske på at det var en konsekvens av historien og de motsetningene som var mellom dalførene. I dag er det noe helt annet. Bygda har virkelig lært utrolig mye av det her, mener Bakken.





– Lært mye

Bakken er sønn av avdøde Lars Bakken, som var en markant Arbeiderparti-politiker i Alta under Alta-saken, og som var for å bygge ut elva. Geir Ove er i dag selv politiker, og har lang fartstid både i lokal- og fylkespolitikken. I dag har han et helt annet syn på ting, enn han hadde som ung og uerfaren.

– Vi har lært utrolig mye de siste 40 årene. Vi har lært å bli glad i hverandre, og ikke minst å bli glad i og forstå det samiske. Det er det viktigste som har kommet ut av dette. Jeg synes vi står sterkere rustet til å tåle debattene i dag, sier han.





–Er det noe du angrer på?



– Nei, jeg synes ikke man skal bruke tid på å angre, hele aksjonen og det engasjementet det utløste har ført mye bra med seg tross alt. Det samiske blomstrer, og når vi i høst har fulgt stjernekamp og Ella Marie, så kjenner man at man blir stolt. Jeg blir stolt, og det gjør noe med oss alle i Finnmark. Når det gjelder selve utbygginga, så har vi vært med på å gi vårt bidrag til storsamfunnet uansett om man liker det eller ikke. Samtidig må man berømme de som mener at elva skal være slik den har vært i all sin tid. Så får man bare håpe at man kommer tilbake til de gamle fangstene. Det er også viktig å låne øret til de som er kritiske til det som skjer innen havbruk og oppdrett. Det å passe på det naturlige og bestående er viktig.





– Har du noe uoppgjort med noen etter Alta-saken?

– Nei, innimellom har man sagt og gjort ting man ikke burde ha sagt eller gjort. Men man lærer av det som har skjedd og det er viktig at vi kan reflektere i ettertid og at vi kan lære av det. Men det er ingen som har kommet og sagt; Geir Ove hvorfor gjorde dere det dere gjorde? Det må bety at det bor mye godt i menneskene og at vi bruker mesteparten av tida til å se fremover, ikke bakover, sier Bakken.





Alta-saken Alta-saken var en politisk konflikt fra rundt 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Indre Finnmark.

Planene møtte hard kritikk, og i 1973 ble «Alta-utvalget» for bevaring av vassdraget dannet. Motstanden mot utbyggingen var basert på samiske interesser, reindriftsinteresser og miljøverninteresser.

I de første planene lå også en neddemming av bygda Maze inne, dette ble senere skrotet og i 1973 vedtar Stortinget varig vern av Maze.

I 1976 går kommunestyret i henholdsvis Alta og Kautokeino imot utbyggingsplanene, mens Finnmark fylkesting sier ja. Aksjonens første leder er Kato Johansen, før Alfred Nilsen fra Alta overtar stafettpinnen.

I 1978 dannes Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget og 15.000 underskrifter samles inn lokalt.

I januar 1979 varsler et folkemøte i Alta sivil ulydighet mot utbyggingen. I Juni samme år avviser Stortinget et forslag om å ta Alta-utbyggingen opp til ny behandling.

I september 1979 stopper folkeaksjonens lenkegjeng anleggsarbeidet i Stilla. Lokalt politi forsøker å fjerne demonstrantene, men må gi opp.

I oktober 1979 sultestreiker en gruppe samer foran Stortinget. Statsminister Oddvar Nordli erklærer midlertidig stans i anleggsarbeidet og lover at samiske rettigheter skal utredes.

I mai 1980 vedtar Stortinget for tredje gang at utbyggingen skal gjennomføres.

I februar 1981 erklærer statsminister Gro Harlem Brundtland midlertidig stans i anleggsarbeidet, på grunn av brudd på kulturminneloven. I september gjenopptas arbeidet, mot harde protester fra reindriftssamer.

I januar 1981 sendes 600 politifolk til Alta for å fjerne demonstrantene som har barrikadert seg ved det såkalte Nullpunktet i Stilla. Politiet har militært utstyr og militære kjøretøy til rådighet. Samebevegelsen innleder en ny sultestreik.

I 1982 oppløses Folkeaksjonen mot utbygging og i mars samme år forsøker Niilas Somby og minst to andre personer å sprenge den såkalte Somby-brua. Forsøket mislykkes og Somby mister en arm under sabotasjeaksjonen. De to andre som var med har aldri stått frem offentlig.

I 1984 legges den første delutredningen frem av samerettsutvalget, som ble opprettet etter sultestreiken i 1979.

I 1987 settes Alta kraftverk i drift.

I 1989 blir Sametinget åpnet av Kong Olav. Kilder: Alta,kraftkampen (Lars Martin Hjorthol 2006), Store norske leksikon.

Til slutt sier han noe om anleggsveien og hva den har medført:

– Så har vi også fått igjen noe. En utvidet mulighet til å ferdes innover fjellet og bruke områdene. Det er noe mange synes er veldig positivt og det har også gitt muligheter. Det må vi kunne se.