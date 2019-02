Grieg Seafood i Finnmark kutter i dieselbruken

nyheter

Teknisk koordinator Jostein Iversen i Grieg Seafood Finnmark forsikrer at de har stort fokus på bærekraft og miljø i sin virksomhet.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for både miljøet, oppdrettsbransjen og leverandørindustrien, sier Iversen til Altaposten.

Kjøper fire anlegg

Grieg Seafood Finnmark kjøper nemlig fire hybrid-anlegg til fôrflåtene fra Fjord Maritime AS i Bergen, som har utviklet hybridløsningen til havbruksnæringen. Anlegget kaller de Fjord Hybrid og reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent.

– Med dette valget ønsker Grieg Seafood Finnmark å redusere våre lokale utslipp i tråd med bærekraftsmålene. Dette er ett av flere konkrete tiltak vi nå går i gang med for å redusere våre fotavtrykk, sier Iversen.

De har gjennom en omfattende prosess med målinger og vurderinger falt ned på denne løsningen.

Prioriterer landstrøm

Førsteprioritet for Grieg er at fôrflåter drives på landstrøm, men i grisgrendte strøk er dette en utfordring. Det vil kreve store investeringer i infratruktur, som master, trafoer og sjøkabel. Parallelt har man altså sett på effektive batteripakker som kan drive ned dieselforbruket, noe som gir besparelser for alle.

– En batteripakke til en fôrflåte koster to millioner kroner. Vi ser dette i et tiårsperspektiv, men i et best case er det mulig å spare inn investeringen på tre år. Det er naturligvis en risiko for at innsparingene ikke blir så store og at det i løpet av ti år er kommet andre og bedre løsninger, sier Iversen.

I årene som kommer kan ingeniøren spent følge med på hvor vellykket innkjøpet til disse fire fôrflåtene blir. Mange følger prosjektet og vil kanskje klatre ned fra gjerdet hvis investeringen blir effektiv for natur og kostnader.

– Hvordan fungerer hybridløsningen i praksis?

– Det er et styringssystem inn mot generatorene som gir optimal drift. Overskuddsenergien kan gjøre at flåten drives uten diesel, for eksempel i forbindelse med fôring, sier Iversen, som bruker et annet eksempel for å illustrere teknologien:

– Man kan tenke seg en tradisjonell fyrkjele som produserer mer varme enn man trenger. Energien lagres opp og da kan man eksempelvis i en periode bytte på grunn av pris, forklarer den tekniske koordinatoren.

Startet i 2015

Han forteller at tenkningen blir mer og mer utbredt. I Grieg Seafood ble frøet sådd allerede i 2015, mens Iversen ble koblet på i 2017 for å lande prosjektet.

– Det har vist seg at oppdrett har stort potensial på dette området, sier Iversen, og henviser blant annet til en prosjekt i regi av Bellona. Der gikk de kritisk gjennom dieselbruken og mulighetene til å kutte ved å bruke landstrøm. Lignende tanker har man for anlegg i Rogaland, der både solceller og bølgeteknologi er med i idefasen.

– Jeg føler at Grieg Seafood har stort fokus på både miljø og bærekraft, sier han.

Glade utviklere

Han forteller at målsettingen er at halvparten av anleggene i Finnmark skal være på landstrøm, så ser de på hvilke anlegg som egner seg best for disse ulike løsningene. Som et alternativ for landstrøm er hybrid flåtedrift noe de har stor tro på, og etter en grundig gjennomgang av de aktuelle aktørene, ser de på Fjord Maritime AS som den foretrukne leverandør.

– Vi er svært glade for at Grieg Seafood Finnmark har falt ned på vår løsning for elektrifisering av fôrflåtene. Det er tilfredsstillende at vi har klart å frem et konsept som både er driftssikkert og bidrar til det grønne skiftet i havbruksnæringen, sier Vidar Rabben, daglig leder i Fjord Maritime AS.

Fjord Hybrid kan monteres i selve flåten, eller leveres i en container som plasseres om bord. Hybridsystemet er designet som en plug and play-løsning som lett kan tilpasses de fleste fôrflåter, uansett design, heter det i en pressemelding fra den glade anbudsvinner.