Færre arbeidsledige i Finnmark

Det melder NAV Troms og Finnmark i en pressemelding.

Totalt er det nå 2.920 helt arbeidsledige personer i Troms og Finnmark. Av disse befinner 1.183 seg i Finnmark mens det i Tromsø er 1.737 helt arbeidsledige. Finnmark har en ledighet på 3,0 prosent som er en nedgang på 5 prosent.

– I de tradisjonelt fiskeritunge kystkommunene, ser vi at ledigheten er noe høyere enn i resten av regionen. Dette skyldes i stor grad permitteringer i fiskeindustrien, og at krevende værforhold har gjort det vanskelig å fangste for kystflåten i januar, opplyser NAV

Direktør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, sier de er glade for at januartallene viser at ledigheten er stabil i begge fylkene.

– Det er optimisme i et relativt godt arbeidsmarked, og stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Men vi ser med bekymring på frafallet i videregående utdanning. Mange unge med mye fravær faller fra nå i starten av året da de ikke vil få godkjent vitnemål til sommeren. Vi vil hjelpe de som ikke kommer seg ut av ledighetskøen eller i videre utdanning gjennom gode kvalifiseringstiltak og tett samarbeid med arbeidsgiverne for å senke andelen unge ledige.

Lavest og høyest ledighet

Arbeidsledigheten varierer en del mellom de store bykommunene og de mindre kommunene. Tromsø (1,7 %), Lenvik (1,7 %) har lav ledighet i Troms, mens Alta og Hammerfest (2,5 %) og Vadsø (2,7 %) ligger relativt lavt i Finnmark.



Lavest ledighet Troms Finnmark Bardu 0,8 % Berlevåg 2,2 % Målselv/Storfjord 1,4 % Sør-Varanger 2,3 % Karlsøy 1,5 % Hammerfest/Alta/Kvalsund 2,5 % Høyest ledighet Troms Finnmark Kvænangen 5,4 % Hasvik 6,7 % Torsken 5,1 % Båtsfjord 5,6 % Ibestad/Lavangen 4,2 % Måsøy 5,5 %

Kilde: NAV Troms og Finnmark