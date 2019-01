Så mye penger får partiene av kommunen

nyheter

Hvert år deler Alta kommune ut tilskudd til de lokale partiene. Tilskuddene er basert på blant annet antallet stemmer ved forrige valg, og antallet representanter i kommunestyret.

Av de partiene som er representert i kommunestyret, er det Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne som får minst. Deres kommunale tilskudd for 2019 er på 10.042 kroner.

Alle monner drar

– For oss er disse pengene alfa og omega. Uten tilskuddet hadde ikke vi hatt mulighet til å drifte partilaget og drive valgkamp på lik linje med de andre partiene. Men nå skal det sies at jeg er uenig i fordelingen av pengene, sier Jan-Martin Rishaug (Sp) og utdyper:

– Skillet mellom de ulike partiene er stort. Vi mener at alle partiene skal få samme beløp for å kunne drive sitt parti. Dette i stedet for dagens løsning.

Frode Lindal i Miljøpartiet de grønne deler mange av de samme tankene som Rishaug.

– Av og til tenker man at det hadde vært greit å ha like mye å drive for som de større partiene, men vi er fornøyde med dagens ordning. Pengene i seg selv betyr at vi har muligheten til å holde medlemsmøter og drive en valgkamp på lik linje med andre. Uten støtten hadde det gått ut over egne midler. Nå har vi vært nøkterne, men utgiftene vil nok komme jo nærmere kommunestyrevalget vi kommer.

– Viktig for demokratiet

I den andre enden finner vi Arbeiderpartiet, som i år får 60.257 kroner, og med det blir det partiet som får mest av det kommunale tilskuddet. Det mener Ole Steinar Østlyngen (Ap) er en rettferdig fordeling ved at alle får lik sum per hode.

– Vi har det godt i Norge og skal være lykkelige for demokratiet. Det er viktig at vi opprettholder partiene -– enten de er røde eller blå eller midt i mellom. Alle jobber vi for et bedre samfunn.

Totalt deler Alta kommune ut 220.942 kroner. En resterende sum på 25 prosent av budsjettet utbetales til høsten etter valget basert på den nye mandatfordelingen.

kommunale partitilskudd for 2019 1-3 kvartal

Tilskudd for 4. kvartal fordeles etter valgresultatet.

