Nordkalottfolket stiller liste til fylkestingsvalget

Nordkalottfolket har vært en suksess på Sametinget i flere perioder. Sammenslåingen mellom Troms og Finnmark gjør at at partiet ser nye muligheter i nord. Nå starter arbeidet med å få 500 underskrifter, som trengs for å stille liste.

– Det er med skrekkblandet fryd, glede og spenning vi nå går til det skritt å stille liste til Fylkestingsvalg. Ærlig talt, det hadde jeg faktisk aldri trodd vi skulle gjøre, sier Bakken Kåven.

Det enorme trykket som har vært i forbindelse med regionsammenslåingen har imidlertid modnet ideen.

– Vi har det aller beste utgangspunktet for å bidra til å finne spennende og konstruktive tiltak for sterke og levedyktige samfunn i nord, sier Bakken Kåven, som i dag trommet sammen til pressekonferanse i Tromsø.

Hun mener det er en styrke at et parti fra nord stiller liste.

– Det er kun Nordkalottfolket som representerer noe nordnorsk, noe genuint og nytt. Vi kan med rette tale saken til Troms og Finnmark hevder hun.

Hull i Øst-Finnmark

Hun medgir at det er en jobb å gjøre. I dag har de tre regionlag.

– Vi mangler dessverre fortsatt regionlag i Øst-Finnmark, og håper å få det på plass også etter hvert. I mellomtiden får vi heller lete etter gode kandidater til en fylkestingsliste, så vi får god representasjon fra hele regionen. Vi mangler fortsatt også folk i fra sørtromsregionen – men det er enda to måneder til endelig liste skal være inne, så vi skal nok få tak i gode folk, fastslår Bakken Kåven.

Sentrale saker

Mange av elementene fra dagens program blir videreført. Hun tegner opp følgende punkter som viktige.

– Likeverdighet mellom ulike næringer, og mellom ulike folk.

– Fiskekvotene tilbake til folket: Staten må kjøpe kvotene tilbake, og videreleie til fornuftig pris!

– Fiskejuks må tas hardere, både ute på feltene, og de som tyvfisker med garn etter laks. jukserne ødelegger for de seriøse fiskerne, og tar knekken på villaksen.

– Oppdrett inn i lukkede anlegg, nullutslipp fra alle næringer til sjøs.

​– Motorferdselloven må endres – flere må komme seg ut på sanking og fisking. Vi vil ha et eget slagkraftig utmarksutvalg i nord, som tar vår levemåte og vår kultur på alvor!

– Norsk, samisk og kvensk kultur utgjør en kulturell identitet som må styrkes og dyrkes i nord.

– Naturen er bærende del av kulturen i nord, og må dras inn i kulturarbeidet på fylket.