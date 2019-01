Disse skal fronte partiet i valgkampen

nyheter

Nordkalottfolket har allerede 14 navn på blokka til en fylkestingsliste. De går igang med jobben som må til for å komme i mål.

– Vi er nå et fantastisk team som skal jobbe videre med å stille liste til valg. Med i dette startgjenget på 14, har vi de fleste som sitter i våre regionale styrer, pluss litt til. Her er det rådyktige folk: fiskere, utmarksutøvere, direktører, sykepleiere, navere, bønder, ingeniører, avdanka kjøpmann og nesten avdanka postmann, snekker, oppsummerer hun. Nå går de igang med å samle 500 underskrifter.

Her er den foreløpige lista over profiler:

– Toril Bakken Kåven. 51-åringen er leder av Nordkalottfolket og og har vært sametingsrepresesentant siden 2005.

– Roar Olsen er fra Reinfjorden i Kvænangen, men er mer kjent som Rema-Roar etter å ha eid og drevet Rema 1000 på K1 i Tromsø.

– Lasse Lyngmo er fiskarbonde fra Lyngen, og fiskeripolitisk talsmann hos Nordkalottfolket

– Maylen Berg – Porsanger, leder av regionlaget i Avjovarre/Indre Finnmark

– Kjetil Romsdal, Alta. Regionleder Nordre region.

– May Kristin Knutsen, Tromsø. Regionleder Troms/Gaisi

– Bror Ivar Salamonsen, Karasjok

– Lone Beate Ebelthoft, Tromsø

– Knut Einar Kristiansen, Porsanger

– Lene Knutsen, Alta

– Kai Petter Johansen, Kvænangen

– Brit Elisabeth (Lisa) Wilhelsmen Vidal, Porsanger

– Nils Petter Aanesen, Karlsøya

– Rolf Wilhelmsen, Alta

–Vi er også kjempeglade for å ha Roar Olsen med på laget. Vi rett og slett kapret han inn til oss for et par år siden, og han har vært et spennende tilskudd til partiet vårt, skriver Toril Bakken Kåven i en pressemelding.