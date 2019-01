– I dag feirer vi medlemsrekorden, i morgen begynner jobben med å vinne valget

nyheter

Det melder AUF i en pressemelding.

Fylkesleder Silje Vollan Nilsen mener at blant annet større engasjement rundt egne saker har bidratt til medlemsveksten.

– Engasjementet vi har sett det siste året når vi har besøkt skoler og snakket med unge er større enn noen gang. Det er et tydelig signal til de som styrer landet: ungdom ønsker en annen retning, sier hun.

– Blant annet i debatten om Abort-loven har unge hevet stemmen og sagt ifra at det ikke er aktuelt at det gjøres om til et forhandlingskort om makt.

Medlemsveksten sier hun at de skal bruke inn mot valgkampen for å vinne politiske kamper i Arbeiderpartiet.

– Med et så høyt medlemstall vil det bidra til at AUF blir enda sterkere og kan vinne gjennom saker som er viktig for unge både i kommuner, fylkesting og nasjonalt. Det finnes flere eksempler på saker fra AUF som har blitt nasjonal politikk.

Også nasjonalt har AUF satt medlemsrekord med 14 422 medlemmer i 2018.

– Et stort AUF i Norge og i fylket er viktig for oss som vil få gjennomslag for vår politikk. At medlemstallet øker så mye ser vi på som svært positivt inn mot valgkampen, avslutter Nilsen med.