Ap vil ha svar på UNN-manøver og påstander om sykehus i Alta

nyheter

Arbeiderpartiet reagerer på at regjeringen over natta går inn for sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkhol tar saken opp i spørretimen i dag, i tillegg til at partikollega Tuva Moflåg har sendt inn et skriftlig spørsmål til helseministeren. Spesielt Trine Noodts tolkning av at dette kan åpne for sykehus i Alta skaper undring.

– Tredd ned over hodet

Kjerkhol henviser i spørretimen til at regjeringen i Granavollen-plattformen har besluttet at Finnmarkssykehuset skal legges under Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Dette har overrasket tillitsvalgte i både Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset, som nå er fortvilte over å få en sammenslåing tredd ned over hodet.

Oppslaget i Altaposten 18. januar er blant annet stridens kjerne. Her omtales dette punktet fra regjeringsplattformen. Finnmark Venstres Trine Noodt siteres på at «det må bety utbygging av fødeavdeling og akuttilbud, i praksis sykehus.» Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Frp sier at «den nye strukturen hvor Klinikk Alta blir en del av UNN-systemet, gjør at målet om fullverdig fødeavdeling er realistisk.»

– Er dette riktig?

Dette får Kjerkhol til å konfrontere Høie direkte.

– Hvorfor har dere gjort denne manøveren, uten noen form for utredning og i møte med så stor faglig motstand, og er det riktig det som politikere fra Venstre og Frp nå påstår, at man skal opprette lokalsykehus i Alta?

Svaret foreligger ikke i skrivende stund.

Skriftlig spørsmål

Tuva Moflag (Ap) har i et skriftlig spørsmål også konfrontert Høie med påstandene fra Frp og Venstre om dette åpner for sykehus, akuttilbud eller fødeavdeling i Alta.

– I regjeringsplattformen fra Granavollen står det at regjeringen vil «gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

Hun henviser også til at det i Altaposten 18. januar omtales dette punktet fra regjeringsplattformen og tolkningene fra Finnmark Venstres Trine Noodt og tortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Frp.

Vedtatte tjenester

– I behandlingen av Dokument 8:12 S (2017–2018) i Stortinget i desember 2017, understreket flertallet i helse- og omsorgskomiteen at det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta, at det kommer CT/MR i Alta i løpet av 2019, og at det i denne sammenheng etableres slagalarm koblet opp mot nevrolog, noe som gjør at en kan starte trombolyse-behandling ved slag i Alta. Flertallet viste til at Helse Nord har fått i oppdrag i etablere flere hjemler for avtalespesialister og at flere av disse skal lokaliseres til Alta. Flertallet pekte på at målet for Klinikk Alta mot 2020 er å doble poliklinikk- og dagkirurgitilbudet sammenlignet med dagens nivå, at en viderefører dagens nivå på medisinsk dagbehandling, og øker fra 9 til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 6 er kommunale, at antallet ultralydundersøkelser skal økes og at man i tillegg får en et nytt tilbud for tyngre rusbehandling. Disse flertallets merknader for å styrke spesialisthelsetjenesten i Alta er representanten kjent med, og spørsmålet er knyttet til om plattformen åpner for noe mer enn dette, skriver Moflåg.

Svaret fra Høie foreligger heller ikke her, men partikollega Marianne Haukland var i sin tolkning klar på at regjeringserklæringen ikke åpnet for sykehus, kun flere sykehustjenester.