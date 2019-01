– Vi bor både i naturen og byen

nyheter

Rolf Erik Suhr, bor i området ved den gamle søppelplassen på Badomella. Mandag ut på dagen fikk han og kona en fin naturopplevelse som setter bolysten i Alta i perspektiv.

– Elgene som kom og hadde tilhold tett på huset viser en fin kvalitet i Alta, vi bor i naturen og har samtidig byens kvaliteter, påpeker Suhr og forteller om møtet med elgene:

– De tre elgene beitet i fire timer rundt huset i ettermiddag, og de er her fortsatt. I det øyeblikk jeg tok bildet lå de bare fem meter fra fra stuevinduet. Jeg åpnet åpnet vinduet og fotograferte. Et av dyrene så med rett inn i mobilen, og på et av bildene kan en se blitzen som et glimt i øynene på den ene elgen. De tre tok livet med ro i matpausen og brydde seg slettes ikke om ”«byens larm» i det fjerne.

For å understreke at avstanden mellom altaværingers bosted og naturen er kort, passerte et rådyr i høy hastighet boligen dagen før. Da det dukket opp på nytt hentet Suhr fram fotoapparat og telelinse, men før fotoutstyret var klart, var rådyret borte.

Rådyrstammen i Alta er svært liten og svak. Dessverre er dyret som kjennetegnes med stor fart når det beveger seg, blitt et ikke uvanlig offer i trafikken. Fra viltmyndighetene i Alta har en anslått størrelsen på stammen til rundt 10 dyr de siste årene, men ting tyder på at stammen kan være i økning.