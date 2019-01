– Sitter igjen med en følelse av å bli utnyttet

nyheter

Det går fram av et brev fra brann- og redningstjenesten i Tromsø til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Der gjør de det klart at 110-sentralen i Tromsø ikke ønsker å være såkalt fallback-sentral for Finnmark, slik det er skissert.

Har ikke fått napp

Brann - og redningssjef Øystein Solstad og enhetsleder Per Ole Sivertsen har flere ganger invitert Sør-Varanger kommune til et samarbeidsmøte for å finne fellesløsninger, uten å få napp. 110-sentralen i Tromsø mener de kan gjøre driften rimeligere og kvalitetsmessig bedre, til det beste for mannskaper og innbyggere.

110-sentralen i Finnmark mener på sin side de forholder seg til mandatet de har fått, nemlig å etablere en 110-sentral i Finnmark.

– Det er ikke noen uvilje fra oss, men vi har fått i oppdrag å bygge opp en sentral i Kirkenes, sa næringssjef Magnus Mæland i Sør-Varanger kommune til Altaposten før jul.

Gir ikke effekt

I Tromsø er de klar på at det er uaktuelt å stille seg disponibel for Finnmark på disse premissene. De mener at en videreføring av Finnmark som egen 110-region og samlokalisering i Sør-Varanger er en dårlig ide. Dette fordi de ser at dette ikke gir ønsket effekt.

Tromsø brann- og redning synes det er svært uheldig at invitasjoner og forslag til løsninger blir avvist.

– Vi synes det er urimelig at vii skal akseptere og kun være fallback-løsning for 110-sentralen i Finnmark. Dette fordi man ikke har vært interessert i et samarbeid med å finne den beste og sikreste løsningen, heter det i brevet til DSB, med kopi til Sør-Varanger kommune

Dårlig samarbeidsklima

De mener en fallback-løsning bil medføre økte utgifter for begge sentraler og usikkerhet hoa operatørene. De ønsler et bedre og utvidet samarbeide, både av hensyn til økonomi og kvalitet.

– Slik løpet legges opp nå, sitter vi med en følelse av å bli utnyttet, uten noen form for påvirkning i prosessen, skriver 110-sentralen i Tromsøl, so,som mener organiseringen bør komme på plass før utbygging og tilrettelegging starter, som mer enn antyder at regionreformen er en del av bildet.

– Selv om klimaet mellom Troms og Finnmark ikke er det beste, bør 110-sentralene finne sammen, mener de.

I brevet skisserer de en rekke muligheter, knyttet til organisering, bemanning og overtidsordninger. Det gjelder også for opplæring, kvalifikasjoner og hospitering. Tidligere har de også foreslått samarbeid når det gjelder samisk språk. Tekniske løsninger og rutiner er andre områder de ser et mulighetsrom.