Færre elever sier de blir mobbet

Av elevene som har besvart elevundersøkelsen, utgjør 6,1 prosent ca. 27 000 elever. Elevene svarer at de har blitt utsatt for mobbing av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever, skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Positivt

Rundt 447 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

– Det er positivt å se at det er færre elever som svarer at de blir mobbet. Men, det er fremdeles for mange elever som blir mobbet. Vi vet at mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag og har ingen sluttdato, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen i pressemeldingen.

Nytt regelverk

Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk om skolemiljø, som styrker elevenes rettigheter. Det innebærer at skolene har en aktivitetsplikt som skal sikre at de handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Dersom skolen ikke griper inn og setter inn tiltak som virker, kan eleven melde ifra til Fylkesmannen. Siden skolestart, høsten 2018 har Fylkesmennene mottatt 653 henvendelser om skolemiljøsaker.

– At flere kontakter Fylkesmannen for å få hjelp i skolemiljøsaker er en god indikasjon på at det nye regelverket fungerer og at terskelen for å få hjelp har blitt lavere. Vi gir også skolene mer hjelp og støtte i sitt arbeid i skolemiljøsaker og lanserer i dag en nettressurs som skolene kan bruke, sier Hege Nilssen.