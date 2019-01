1.600 nye personlige bilskilt i 2018 – Sjekk Finnmark her

nyheter

Halvparten av dem som fikk innvilget søknaden, betalte ikke innen fristen. 273 søknader ble avslått.

– Vi er nok ikke overrasket over at flere søker og ikke betaler. Vi vil vurdere tiltak for å redusere dette, da det innebærer unødvendig saksbehandling av disse sakene, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen i en pressemelding.

Prisen for et personlig bilskilt er 9000 kr, og det gir eieren rettighet til sitt skilt i ti år. Både privatpersoner og bedrifter kan søke.

– Overskuddet i 2017 var på 20 millioner kroner og i 2018 på 14,5 millioner kroner. Etterspørselen har vært vesentlig høyere enn forventet og ordningen fungerer bra. Staten får inn et godt overskudd for å kunne prioritere trafikksikkerhetsarbeid i form av viktige kampanjer, og det er vi godt fornøyde med, sier Øwre.

I oversikten nedenfor kan du se hvilke personlige kjennemerker som er i bruk i Finnmark.