– Tilgang til samisk kulturarv er viktig

nyheter

Gjennom tre dager skal samiske arkivspørsmål drøftes. Det er særlig digitale ressurser og nye, innovative prosjekter som står sentralt når riksantikvarene møtes.

– Riksarkivarene er opptatt av å tenke nytt, for at arkivene skal bli mere tilgjengelige for folk. Her står digitale ressurser og innovative prosjekter sentralt. Under møtet blir riksarkivarene presentert for prosjektet Digital access to Sámi heritage archives, skriver de i en pressemelding.

Prosjektet, som skal kartlegge sentrale samiske kulturarvsarkiver i Europa, ledes av University of Lapland/Lapin yliopisto. De øvrige deltagerne i prosjektet er University of Oulu/Oulun Yliopisto, Umeå Universitet, Sámi Arkiiva/ Saamelaisarkisto og Sámi arkiiva/Arkivverket.

– Arkivene tar vare på den samiske immaterielle kulturarven. Offentlig forvaltning av urfolks arkiver bidrar med tilgang til egen kulturarv. Samisk dokumentasjon, perspektiver og stemmer inngår som en del av en demokratisk samfunnsutvikling i de nordiske land. Å forbedre brukernes tilgang til samisk kulturarv er et viktig satsningsområde. Økt samarbeid med samiske arkivinstitusjoner over landegrensene er avgjørende for å bevare den felles samiske kulturarven vi har i Norden, skriver de.