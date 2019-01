Syklet inn millioner til Nord-Norge

nyheter

Arctic Race of Norway, som i 2018 gikk gjennom Finnmark fylke, kjøpte tjenester for rundt 20 millioner kroner i Nord-Norge.

Sykkelrittet skapte også meromsetning for næringslivet i Finnmark på rundt 40 millioner kroner. I tillegg brukte vertskommunene til sammen 3,6 millioner kroner på lokale arrangementer og lokale idrettslag. Frivillige la ned en innsats tilsvarende 9,3 årsverk, eller 4,4 millioner kroner, skriver NTB.

Stolt daglig leder

Hele 96 prosent av publikum som overvar rittet i 2018 mente Arctic Race of Norway skapte positive ringvirkninger for Nord-Norge.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway er stolt over det sykkelrittet bidrar med.

– Da vi fikk ideen om å arrangere verdens nordligste sykkelritt, hadde vi en visjon om å skape et årlig arrangement som kunne skape varige verdier i og for Nord-Norge. Når vi nå ser på tallene, er det ikke tvil om at denne visjonen ivaretas, og det er vi veldig stolte over, sier Dybdal, som er spesielt stolt over det de fikk til i Finnmark.

270 millioner kroner

Verdien av TV-bildene er estimert til 270 millioner kroner, og selv om det er heftet en del usikkerhet til slike tall mener Dybdal at rittet bidrar til god markedsføring av Norge.

– Vi legger betydelige ressurser i å skape unike TV-bilder rundt rittet, og har blant annet styrket bildeproduksjonen både på bakken og i lufta. Når folk over hele verden ser de enestående bildene av norsk natur og kultur, tror jeg mange får lyst til å komme hit for å oppleve det vakre landet vårt, sier Dybdal.

I løpet av de seks årene Arctic Race of Norway har eksistert har sykkelrittet besøkt alle regionene i Nord-Norge.