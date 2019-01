nyheter

UP gjennomførte søndag en fartskontroll på E6 i Talvik. En mannlig bilist kjørte i en hastighet av 66 km/t i 50-sonen.

– Mannen hadde syv prikker fra før på førerkortet, og fikk 3 nye prikker for forholdet. Han mistet dermed førerretten, opplyser politiet.

UP hadde også fartskontroll i Buktabakken. Her ble det utstedt fem forenklede forelegg for fart. Høyeste fart var på 68 km/t i 50-sonen.