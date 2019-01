nyheter

I Alta ble fire snøscooterførere kontrollert. Her ble det i tre av tilfellene reaksjon. Det minst alvorlig førte til gebyr for manglende hjelmbruk. De to andre til anmeldelse for kjøring utenfor løype. Til sammenligning hadde politiet en lignende aksjon i Skaidi-området der 16 ble kontrollert. Har hadde 15 alt på stell. Kun ett gebyr utstedt for manglende hjelmbruk.