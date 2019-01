Rådmannen sier ja til boligbygging i nystadion

nyheter

Samtidig som rådmannen sier ja, sier hans fagadministrasjon nei til boliger i stadionet.

Etter det Altaposten erfarer er en realisering av stadionplanene til Alta IF knyttet til at kommersielle samarbeidspartnere blir en del av stadionutviklingen og med det gir viktig finansieringshjelp. Derfor vil det være avgjørende å få åpnet for bolig og forretning i stadionområdet. Den såkalte grønne linje som følger Holstbakkveien har til nå stoppet en slik strategi. Den grønne linje ble etablert i arealplanen som ble vedtatt i 2011.

Prosjektleder for ny-stadion som er under planlegging, Per Hindenes, sier til Altaposten at Alta IF har jobbet intenst med stadionplanene i noen måneder, men ikke er klar til å presentere helhetlige planer.

– En av årsakene er at årsmøtet i Alta IF i februar må få behandlet og tatt en avgjørelse om vi skal gå videre. Prosjektet er så stort at vi snakker om mange titalls millioner kroner. Noe mer enn det kan jeg ikke si når det gjelder totalpris, sier Hindenes som peker på at avklaringene i arealplanen er en av bitene i puslespillet som vil avgjøre om det blir noe mer enn planer av det som det jobbes med.

– Vi har mange brikker i puslespillet. Noen har vi allerede fått på plass, andre har vi utelukket. Rammevilkårene i arealplanen er nå veldig aktuelt å få en avklaring på.

Nerskogen IL får milliongave Alta kommune bruker to millioner kr på delfinansiering av ny kunstgressbane.

Uenighet

Framlegget til rulleringen av arealplanen skal ut på høring etter at planuvalget ha sagt sitt onsdag. Her går det fram at ledelsen i Alta kommune er uenig med sin egen fagadministrasjon med tanke på hva Alta IF kan ta inn i stadionprosjektet.

I innstillingen heter det med tanke på boligbygging på ande siden av den grønne linje:

«På Aronnes fungerer Holstbakkveien som en grønn linje, mellom områder hvor det er åpnet for boligbygging, og områder hvor det ikke er åpnet for boligbygging. Planadministrasjonen vil derfor ikke anbefale at man åpner for at det kan bygges boliger innenfor arealene til Alta idrettspark.

Har man først brutt den grønne linjen svekkes denne til neste gang noen ønsker å bygge boliger på denne siden. Det er kommet et innspill til om boligbygging, ved Aronnesveien 166, rett ved idrettsparken. Dette er også avvist bl.a. med bakgrunn i den grønne linjen. Det er i tillegg ventet stor boligbygging på Aronnes de nærmeste årene. Over 100 boenheter blir snarlig realisert i Holstbakken Øst, Detaljregulering for Skogmo med nærmere 150 boenheter er under utarbeidelse, og flere boenheter er avsatt til fremtidig boligbygging. Behovet for å tilrettelegge for enda flere boliger på Aronnes er dermed ikke til stede i kommuneplanperioden.»

Aronnesbonde, Senterparti-politiker og tidligere sentral mann i Alta Bondelag, Jørn Suhr, registrerer innspillet om ønske om boliger og kommersielle interesser inn i stadionprosjektet.

– Jeg er usikker på helhet i forslaget, og det vil være feil av meg på dette tidsunktet å gi noen kommentar. Når jeg får full info vil jeg være klar til å gi min konklusjon, sier Suhr.

Dette sa Geir Ove Bakken om Alta IFs stadionplaner da han ar ordfører:

Serverer Alta IF indrefileten Med stor kraft vil ordfører Geir Ove Bakken dundre ballen over linjen hvor landbruket har fått leve og utvikle seg alene i ti år.

Innstillingen

Administrasjonen er delt i vurderingen av dette innspillet. Det understrekes fra planadministrasjonen at det historisk sett er slik at idrettslagene i Alta har blitt gitt muligheter for å regulere til andre formål enn rent idrettslige, for blant annet å kunne finansiere noe av driften. Likevel tviholder planadministrasjonen på den grønne linje.

Det nytter ikke fordi rådmann Bjørn-Atle Hansen og kommunalleder Oddvar Konst er uenig med fagavdelingen, og anbefale at det også kan tilrettelegges for boliger . Det i et blandet formål, innenfor det som i dag er

idrettsformål – som er et utbyggingsformål. Begrunnelsen til Hansen og Konst er at idrettslagene er viktige aktører i Altasamfunnet, og deres evne til å få finansiert utvikling av idrettsanlegg veier tungt.

Ap programfester støtte

Ordfører Monica Nielsen sier Ap er orientert om planene til Alta IF på Aronnes i et møte hun ikke hadde anledning til å være til stede på. Hun sier at Alta Ap ikke har tatt stilling til enkeltheter som som går på å tillate boliger og forretninger som en del av stadionplanene, men mener det er et sterkt signal at partiet allerede nå er enige om å programfeste støtte til realisering av stadionprosjektet.

–Vi ønsker å gi et tydelig signal om støtte. Alta kommune har vært inn med tung støtte til andre idrettslag når det gjelder stadion, og vi skal være en aktiv medspiller også for Alta IF. Det er svært viktig at toppklubben i Finnmark får gode rammevilkår både for arbeidet med barn og unge, men også for toppsatsingen, klargjør Nilsen.

Alta Idrettspark

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanen har Alta IF bedt om det åpnes for å etablere andre formål enn de rent idrettslige. I saksframlegget gir følgende eksempler:

- Ny barnehage

- Ny idrettshall (mindre fotballhall, ev. håndballhall eller flerbrukshall/turnhall etc.)

- Treningssenter, ev. noe kontorvirksomhet (utleie)

- Etablering av noen boenheter for A-lagets boligbehov

Alta IF har delt stadionplanene i flere byggetrinn. Et første trinn, uavhengig av planene om et fullgodt stadion, er en ny kunstgressbane anlagt på gressbanen i skogen ved siden av idrettsparken. Planen er å starte bygging av denne banen til våren slik at den står ferdig til Altaturneringen 2019 i august.