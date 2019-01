Mann i 30-årene antatt omkommet

nyheter

En mann i 30-årene er antatt omkommet i forbindelse med en kraftig brann i to bygg hos en lakseoppdretter i Friarfjord i Finnmark.

Brannen startet i et industribygg som har brent ut og ramlet ned. Det andre bygget står nå i full fyr, opplyser politiet.

Det er fortsatt stor sprednings- og eksplosjonsfare på stedet. Det er totalt åtte bygg på området.

– VI arbeider nå for å få unna brannfarlige gasser som står under trykk i gassflasker i de øvrige byggene for å forebygge eksplosjon på stedet, sier operasjonsleder Svein-Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Mann antatt omkommet

Én mann i 30-årene er savnet i brannen. Han befant seg inne i industribygget da brannen startet.

– Mannen er antatt omkommet. Han befant seg i bygget som er utbrent. Mannens pårørende er varslet, sier Jacobsen.

Det var fire personer på jobb på stedet da brannen startet søndag.

Til vanlig jobber det 54 personer ved anlegget.

Det er Laksefjord AS som eier anlegget. Dette selskapet er igjen 100 prosent eid av Lerøy Aurora AS, som igjen er heleid av Lerøy Seafood Group ASA.

– Problemer med vanntilførsel

Politiet fikk beskjed om brannen klokken 7.40 søndag morgen.

Industriområdet ligger avsides til og det tok derfor noe tid før nødetatene kom til stedet. 55 mannskaper bistår i det krevende slukningsarbeidet.

– Vi har problemer med vanntilførselen fordi det er langgrunt på stedet. Det er også utfordrende med kommunikasjonen, fordi det bare er en teleoperatør som er aktiv i området, sier Jacobsen.

Beboere fra hus i nærheten er evakuerte av politiet. Det er spredt bebyggelse i området, som ligger noe øde til innerst i Laksefjorden. Det er opprettet en sikkerhetssone på 1.000 meter.

– Det er en voldsom mengde med giftige gasser i området, og ettersom det er stille i lufta med 20 minusgrader så legger gassen seg som et lokk over fjorden, sier Jacobsen.

Forsvaret bistår

Forsvaret har fløyet inn mer utstyr med helikoptre fra KV Andenes, ettersom brannmannskapene på stedet har begrenset med utstyr. I tillegg til kystvaktskipet KV Andenes er røykdykkere, redningsskøyte, styrker fra Sivilforsvaret, politi, ambulanse og et Sea King redningshelikopter med i operasjonen.

Olav Bjørgaas hos Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til iFinnmark at de har sendt et Sea King-helikopter til smoltanlegget. Helikopteret rekognoserer og tar tilleggsressurser til brannstedet. Kystvaktskipet KV Andenes er også på tur innover.

– De har bra med brannfolk om bord. De har også send et NH-90-helikopter i forkant med røykdykkere som nå er på stedet, forklarer Bjørgaas. (©NTB)