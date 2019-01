Pumper vann til Altaelva

nyheter

Det er Alta kommunes kommunaltekniske avdeling som melder at utprøving av ny reservevannforsyning for Alta by i en periode kan medføre at det pumpes vann ut fra tre nye brønner. Dette for å prøvekjøre reservevannforsyningen.

– I forbindelse med vårt prosjekt tilknyttet styrking av vannforsyningen og ferdigstillelse av etablert reservevannsforsyning i Englandsskogen, vil det i løpet av kort tid bli foretatt prøvepumping ut til Altaelva. Dette vil kunne medføre utrygg is/råk nedstrøms utløpet. Området på Altaelva er merket, men vi ser at behovet for å gi ytterligere informasjon og går derfor ut i lokalmedia, informerer prosjektleder Kjetil Jørgensen Krane i Alta kommunes avdeling for kommunalteknikk.

Kane og kommunalteknisk avdeling har videre et ønske om å nå ut med informasjon om anlegget og aktiviteten. – Prøvepumpingen kan sees som et inngrep i naturen og følgelig kan det være av allmenn interesse å vite hva som har skjedd og skjer her.

Reservebrønner

Prosjektet som gir vann til Altas innbyggere er et stort prosjekt. Kort oppsummert består prosjektet av etablering av tre nye grunnvannsbrønner i Englandsskolen i Raipas. Brønnene skal fungere som reservevannkilde for Alta vannverk. Før brønnene kan tilknyttes Alta vannverk, må det gjennomføres en periode med prøvepumping for å kartlegge kapasitet og råvannskvalitet. Ifølge Alta kommune antas brønnene samlet å ligge rundt 180-200 liter per sekund – altså en betydelig vannmengde som skal pumpes.

Avløpsvannet fra prøvepumpingen skal føres helt ned til Altaelva ved Holmen. Vannet føres i rør som senere skal benyttes som overføringsledninger til Alta vannverk.

Syv millionersprosjekt

Anlegg Nord har hatt hovedentreprisen på prosjektet og har stått for anleggsarbeidene. Harald Nilsen var underentreprenør for konstruksjonsarbeidene knyttet til en større plasstøpt kum og brønnhusene til selve brønnene.

Anleggsarbeidene oppstartet i juni og ble sluttført en tid før jul. Prøvepumpingen som nevnt vil begynne om kort tid. Her er det Tommy Johansen, kommunens fagansvarlige på vann, som har regien.

Total pris på hele anlegget, inkludert prosjektering, ligger på rundt syv millioner kroner. Etableringen av selve brønnene og transformator til området er gjort i tidligere prosjekt og kommer i tillegg til de syv millionene, får vi opplyst hos Kjetil Jørgensen Krane.