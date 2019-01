nyheter

Sen fredag kveld melder politiet at de har avholdt fartskontroll på Aronnesveien. Politiet har vært særdeles aktiv med å kontrollere fart på Aronnesveien etter at den nylig ble omgjort til forkjørsvei. Frykten er at farten vil øke med forkjørsveien. Kontrollen fredag kveld viste fem fartsovertredelser. Fire forenklede forelegg samt at en fører mister førerkortet etter å ha holdt 76 km/t i 50-sonen.