Leger frykter for pasientsikkerhet ved sammenslåing av sykehusene i Troms og Finnmark

nyheter

Leger og tillitsvalgte frykter kaos hvis Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø skal slås sammen, slik regjeringen vil.

– Dette kommer til å ramme både pasienter, ansatte og den forskningen som også skal foregå, sier overlege og tillitsvalgt Arnt Johannessen ved Finnmarkssykehuset til NRK.

Det er i den nye regjeringsplattformen at det blir foreslått å slå sammen de to sykehusene. Da vil samtlige sykehus i det nye storfylket få samme administrasjon.

Overraskende

Forslaget kom overraskende både på ledelse og fagpersoner ved de to sykehusene. Helseminister Bent Høie (H) sier at meningen er å styrke sykehustilbudet i Finnmark.

– Nå har vi kommet til en fase hvor det er naturlig å se på driften i en større sammenheng, og med det bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen ytterligere. Ved å integrere tjenestetilbudet i Finnmark med det svært kompetente fagmiljøet i Tromsø, vil befolkningen i Finnmark få et bedre tjenestetilbud i fremtiden, sier Høie til Dagens Medisin.

– Alle mot alle

Overlege Arnt Johannessen mener på sin side at når samtlige sykehus i Troms og Finnmark skal kjempe om bevilgninger fra den samme potten, så kommer det til å bli en alles kamp mot alle.

– Ingen må komme å fortelle meg at det blir mer penger til sykehusene, sier han til NRK.

Han får støtte fra foretakstillitsvalgt Jan Eivind Pettersen ved Universitetssykehuset i Tromsø, som frykter at en slik sammenslåing vil tappe et allerede presset helseforetak for krefter.

Legeforeningene og de tillitsvalgte ved begge sykehusene skal nå sette seg sammen og vurdere hva de skal gjøre videre.