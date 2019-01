– Burde få kjøre syke folk til døra

nyheter

Denne uka tok Nyheim sin kone med til Parksenteret, for en time hos Øre-, nese-, halsspesialisten som holder til her.

Turen gikk til Parksenteret i drosje, av hensyn til at det på tidspunktet var tosifret med minusgrader utendørs.

– Kona får veldig lett lungebetennelse, så vi forsøker å holde oss innendørs så langt det lar seg gjøre, forteller Nyheim.

Å måtte gå ut til en kald bil etter endt time var ikke et alternativ, av denne grunnen.

Paret ble kjørt helt til Parksenter-døra av den hyggelige drosjesjåføren, som var både hjelpsom og viste stor forståelse for helsetilstanden til Nyheims kone.

Etter endt time hos ØNH-spesialisten bestilte resepsjonisten drosje til paret, med ønske om at bilen hentet dem på samme sted som de ble sluppet av.

– Vi gikk ned og ventet, men ingen drosje kom. Da vi ringte drosjesentralen fikk vi vite at drosja ikke hadde kommet hit fordi det ikke var lov å kjøre inn her. De sa de risikerer flere tusen i bot ved å kjøre inn her.

Nyheim og kona måtte derfor rusle avsted til den ventende drosja. Selv om denne turen ikke er veldig lang, Nyheim anslår 70-80 meter, var den unødvendig, mener han:

– Jeg synes det er veldig dårlig at syke mennesker behandles slik. Det er lov å kjøre varer inn i gågata, men ikke syke mennesker. Helt unødvendig å være så strenge. Det burde vært lov til å kjøre syke mennesker helt til døra, mener Nyheim.

FORBUDSSONE: Gågata og de tilsluttende veisnuttene er alle forbeholdt gående. De grønne strekene viser hvor det er tillatt med varetransport. (Illustrasjon: Alta kommune)

Kan be om disp

Ved Alta kommune forklarer sentrumskoordinator Tom-Frode Hansen at bakgrunnen for de strenge reglene er et kommunestyrevedtak fra 2013:

– Vedtaket tar for seg kjøremønster i gågata. Dette sier noe om hvor det er forbudt for alle å kjøre, og hvor det er tillatt med vareleveranser, sier Hansen.

Det er kun langs visse traseer til utvalgte adresser at slik kjøring kan foregå. Og persontransport faller ikke inn under denne bestemmelsen.

– Drosja har sånn sett gitt riktig svar, det er ikke lov å kjøre inn her. Vi kunne åpnet for kjøring av for eksempel syke mennesker, men da måtte kommunestyret endret sitt vedtak, sier Hansen.

Han forteller at det likevel finnes en mulighet for å få kjøre inn i forbudsområdet:

– Politiet kan velge å gi dispensasjon i enkelttilfeller, påpeker Hansen.