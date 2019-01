Går for Ståle som ny ordfører i Loppa

nyheter

Høyre vil beholde ordførermakta i Loppa, men det ligger an til at 45-åringen fra Kristiansund blir kandidat i stedet for Steinar Halvorsen.

Etter en bred prosess går de for kandidaten som har de beste forutsetningene for å være en god ordfører i Loppa.

– Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig og valg av partiets ordførerkandidat skjer på nominasjonsmøte tirsdag 29. januar 2019, opplyses det.

De siste 14 årene har Ståle vært bosatt i Øksfjord. Han har utdannelse på høyskole og universitetsnivå. Han har yrkeserfaring både fra privat og offentlig sektor. Nå jobber han som privatpraktiserende fysioterapeut i Loppa.

Han har vært fast medlem i kommunestyret og gruppeleder for Loppa Høyre siden 2011. I forrige valgperiode var han hovedutvalgsleder for levekår og vara til formannskapet. I inneværende periode er han medlem i hovedutvalg teknisk, plan og næring og vara til formannskapet. Ståle Sæther har vært lokallagsleder i Loppa høyre fra 2009-2018. Han er i dag nestleder i Troms og Finnmark Høyre og vara til Høyres sentralstyre, oppsummeres det i pressemeldingen.

Sæther mener at Loppa Høyre må ha fokus på samfunnsutvikling og da spesielt samferdsel og samtidig legge til rette for bedre rammebetingelser slik at Loppa blir en attraktiv kommune for næringslivet.

– Dette er helt avgjørende å legge til rette for flere private arbeidsplasser for å kunne snu den negative befolkningsutviklingen i Loppa, sier han i pressemeldingen.