Da mannen begynte i politiet fikk han tjenestebil, tilhenger og ATV. Det var bare ett problem

Politibetjenten var ifølge spesialenheten ansatt i Finnmark politidistrikt da han fikk utlevert tjenestebil, tilhenger og en ATV. Problemet oppsto da det viste seg at han manglet førerkortklasse BE for å trekke den store tilhengeren.

Til mannens forsvar var kun det opplyst at det krevdes førerkortklasse B og S. Men det tok ikke spesialenheten hensyn til.

– Den enkelte fører har ansvaret for å ha gyldig førerkort. Ved bruk av tilhengervogn kreves det at føreren selv undersøker tillatt totalvekt til tilhengervogn og bil, og holder dette opp mot førerretten man har. Dette gjorde ikke NN. Spesialenheten mente han hadde opptrådte uaktsomt, heter det i avgjørelsen.

Politibetjenten har godtatt et forelegg på 5.000 kroner for å ha kjørt med tilhenger uten å ha gyldig førerkort for dette.

Videre heter det at saken er sendt til administrativ gjennomgang fordi politidistriktet hadde utlevert bil og tilhenger uten å forvisse seg om at mottaker av ekvipasjen fylte vilkårene for å føre den.