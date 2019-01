Tiltalt for vold: – Sparket mann i hodet

nyheter

Det er politipolitimesteren i Troms ved politiadvokat Christian Hanssen som har tiltalt mannen i 20-årene fra Alta for vold.

I tiltalen heter det han 18. august i fjor slo og sparket en annen mann. Slag og spark skal ha vært rettet mot hodet og overkroppen.

– Slik at mannen brakk to fortenner i overkjeven og fikk et to centimeter langt kutt i leppa, ble påført blått øye og hevelser i hodet, samt to brudd i høyre overarmsben, står det.

Saken skal opp til behandling i Nord-Troms tingrett i februar. Her vil det bli lagt ned påstand om erstatning til fornærmede.