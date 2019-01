Stråler over ny skuter

nyheter

Distriktsleder i Røde Kors Finnmark, Dag Rødberg, er storfornøyd med gaven fra Statkraft. Han sier at den nye skuteren som lokallaget har fått tildelt kan være med på å redde liv:

– Dette er ikke bare en gave til oss men også til folket i Finnmark. En gave som kan være med på å redde liv. Vi setter utrolig stor pris på denne gaven.

Solen skinner på de frivillige

Med 90 oppdrag på de siste tre årene i Finnmark Røde Kors vil den nye skuteren være med på å hjelpe når reelle situasjoner oppstår.

– Det er en veldig fin dag for oss. Solen skinner på alle frivillige i Finnmark Røde Kors. De gjør en uvurderlig innsats hver eneste dag rundt om i fylket, og de fortjener denne gaven. Vi skal ta godt vare på den, sier han, og retter på ny en takk til Statkraft.

Mer enn en marsipankake

– Jeg synes det er veldig bra å kunne gi noe som er så nyttig og som det blir bruk for. Vi vet at de gangene det er bruk for en skuter, så teller det virkelig. Det er ikke det samme som å sponse en marsipankake, sier Ole Kristian Povenius, kraftvernsjef for Statkraft i Nord-Norge.

Det var Povenius som fikk æren av å overrekke skuternøklene til Rødberg og Røde Kors.

Slipper å bruke private skutere

Leder i Kjøllefjord Røde kors, Ørjan Olsen setter stor pris på å ha fått et så dyrt verktøy til disposisjon:

– Nå slipper vi at våre medlemmer møter med private skutere. I verste fall er det ingen av de som møter som har skuter. Nå har vi et verktøy som står i garasjen og er klar. Det gir oss også muligheten til å rykke ut mye raskere.

– De fleste som er med i Røde kors vil ha muligheten til å kjøre denne scooteren. Den er lettkjørt og man trenger ikke ha mye erfaring for å komme seg fram. Det har også mye å si, sier Ørjan Olsen.

Fire skutere levert

Det er ikke bare Alta Røde Kors som fikk tildelt ny skuter.

Også Kjøllefjord, Karasjok og Vadsø har nå fått et nytt verktøy til disposisjon skulle det bli nødvendig.