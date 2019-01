Flere hundre kontrollert

nyheter

Ifølge en pressemelding har krevende vær og føre de siste dagene ført til at vegvesenet har intensivert kontrollene nord i landet.

– Vi har sett behovet for å øke kontrollaktiviteten vår, særlig knyttet til grenseovergangene. Det skal oppleves som trygt å kjøre på veiene i Nord-Norge, sier avdelingsdirektør Jørn Simonsen i Statens vegvesen.

Det opplyses at 575 trekkvogner og tilhengere ble kontrollert ved grenseovergangene i landsdelen sist helg. 62 av disse ble ilagt bruksforbud/kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk og/eller kjettinger. I tillegg ble 22 kjøretøy ilagt bruksforbud på grunn av sikthindrende gjenstander i frontruten og mangelfull sikring av last. For å få dette til, har vegvesenet fått bistand fra 22 kontrollører fra andre regioner.

Simonsen er stort sett fornøyd, men at noen fortsatt utgjør en risiko mener han går ut over alle:

– Den siste uken har vi hatt kontroller der så å si alt har vært i orden, og kontroller der halvparten av kjøretøyene har fått en reaksjon enten på grunn av dekkutrustning, last eller andre forhold. Det er nedslående at det fortsatt finnes sjåfører som gambler med trafikksikkerheten der ute, men vi må huske på at de fleste har tingene i orden, sier han i pressemeldingen.