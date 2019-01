Rutinesvikt i Telenor forårsaket telebrudd i Finnmark

nyheter

Alvorlig rutinesvikt hos Telenor var årsaken til telebruddet i Øst-Finnmark før jul, er konklusjonen fra fylkesberedskapssjefen etter oppvaskmøte.

Det melder NRK.

Store deler av Finnmark var uten tele- og dataforbindelse fredag 30. november i fjor. Feilen rammet både fasttelefoner, mobilnettet, nødnettet, nødradioen til sjøs og bredbåndsdekningen.

Telebruddet varte i over fem timer. I denne perioden kunne politiet bare kontaktes via Facebook Messenger for dem som hadde tilgang på internett.

Kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nordkapp og Porsanger ble rammet av telebruddet.