Brann i bolighus i Karasjok, ga opp kampen mot flammene

nyheter

Finnmark politidistrikt omtaler tirsdag formiddag en pågående utrykning i Karasjok:

– Melding om brann i en bolig i Karasjok. Nødetatene rykker ut. Politiet holder på å redegjøre om det personer i huset, skriver politiet.

Brannvesenet er ifølge politiet i gang med arbeid på stedet.

I en oppdatert melding opplyser politiet at alle personer i huset er gjort rede for og at ingen er savnet.

Like før klokka 10 melder politiet om at brannvesenet har gitt opp kampen mot flammene:

– Brann melder om at huset er overtent og at det vil bli foretatt en kontrollert nedbrenning av huset, heter det i en ny twittermelding.