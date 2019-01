– Rekordmange fikk læreplass i Finnmark

nyheter

Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011. Til sammenligning er prosenten nasjonalt pøå 74.

– Med flere læreplasser får flere elever fullført utdanningen. For fjerde år på rad ser vi at rekordmange motiverte og dyktige elever får læreplass, men vi er ikke mål. Regjeringen vil fortsette samarbeidet med næringslivet og fylkeskommunene slik at flere får en læreplass, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Økningen har skjedd over hele landet.

– Finnmark peker seg positivt ut, ved å ligge over gjennomsnittet. Aust-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane har hatt en økning på over 10 prosentpoeng sammenliknet med 2015, mens Troms, Finnmark, Nordland og Hedmark også har hatt en stor økning i andelen søkere som har fått læreplass. Dette viser at både bedriftene og offentlig sektor tar ansvar, sier Sanner.