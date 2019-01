– Må tilrettelegge for yrkesfagene

nyheter

Heidi Dahl har lang erfaring på området, blant annet som kokk med fagbrev, faglærerutdanning, videreutdanning som spesialpedagog, bedriftsleder og ikke minst som lærer både i grunnskolen og videregående skole. Hennes erfaring er at yrkesfagene havner i bakleksa.

– Det har vi et felles ansvar for å gjøre noe med, fastslår Dahl, som i fjor var flyktningkoordinator i Loppa.

Mangler fagarbeidere

Akkurat nå er det et vakuum som må fylles, kanskje fordi man har vært for ensidig opptatt av allmennfag.

– Vi må framsnakke yrkesfag, både for den enkelte og samfunnet som helhet. Tallene fra SBB viser at vi mangler 8.500 fagarbeidere, enten det er elektrikere, rørleggere eller kokker, påpeker Dahl.

Dahls poeng er at statusen må justeres opp for yrkesfagene. Hun mener det i alt for stor grad kommuniseres at almenn studieretning og det akademiske utdanningsløpet gir muligheter og god avlønning, selv om det er langt mer nyansert enn som så.

Gjennom trakta

– Alle skal liksom gjennom samme trakta, uavhengig av interesse og motivasjon. Holdningen finner vi både hjemme og på skolen og i det offentlige rom. Dette må absolutt alle ta tak i for å sikre bedre rekruttering. Det speiler seg på alle nivå, også tidlig i grunnskolen. Vi må legge tilrette på skolene i form av både lokaler, utstyr og verktøy, mener Dahl, som tror at respekten for sløyd, håndarbeid og matlære må tilbake.

– Her har man noe å lære av montessoriskolene, som har praktisk tilnærming til skolehverdagen. Teori og praksis bør gå hand i hand, mener Dahl.

– Jeg tror det vil skape en helt annen ro i klasserommet, tilføyer hun.

Dahl mener det også er et politisk ansvar.

– Når nye skoler skal bygges, er det viktig at man tar hensyn til alle behovene, inkludert yrkesfagene. Det handler ikke bare om klasserom, men god tilrettelegging for praktiske fag. Jeg registrerer at mange er opptatt av yrkesfag, men det må følges opp i praktisk politikk, både sentralt og lokalt, mener Heidi.

Hva er de interessert i?

Hun mener lærere og rådgivere også må være opptatt av helhelten i sin veiledning.

– Hva viser barnet selv interesse for? I tillegg må man ikke gi inntrykk av at valget av yrkesfag innsnevrer muligheten på lang sikt. Det er fullt mulig å følge en videre karriere, enten det er en tømrer som blir ingeniør eller en med fagutdanning som går karriereveien, fra resepsjonist til hotelldirektør. Mulighetene er uendelige, mener Dahl, som håper at man allrerede tidlig i skoleløpet er bevisst på dette.

– Hva med å besøke de ulike klassene, spør hun.

Garantert jobb

Hun mener videre at det finnes økonomisk lokkemat for å ta yrkesfag, som mange kanskje ikke tenker på. Fokuset er hele tiden at veien gjennom høyere utdanning gir best uttelling.

– For noen er det naturligvis riktig, men gjennom yrkesfag kan man ha lønn gjennom skoleløpet og sitte igjen med langt lavere studielån. Utsiktene til jobb er meget god hvis man tar fagbrev og meterbrev. Sannheten er videre at man har 180 alternativer når man går yrkesretningen. Det er en myte at man gjennom fagutdanning har tatt et karrierevalg, eller at det ikke er mulig å følge opp med videreutdanning eller karrierehopp, presiserer Dahl, som tror YO-messa er en gylden anledning til å gi helhetlig informasjon.

– YO-messa er en fin anledning til å gi elevene helhetsbildet, men holdningene må være der gjennom hele året, år etter år, påpeker hun.