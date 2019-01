– Her fortjener mange ros

nyheter

Stortingsrepresentant Marianne Haukland (H) er svært tilfreds med at det har blitt rekordmange læreplasser i Finnmark. Hele 78 prosent får plass, viser statistikken for 2018. Det betyr at Finnmark er bedre enn snittet.

Det ble 507 godkjente læreplasser i Finnmark.

– Det er gode nyheter at flere lærlinger får læreplass. Her fortjener både lærere, elever og bedrifter ros. Det er viktig å jobbe bevisst for at flest mulig fullfører og tar fagbrev, kommenterer Haukland.

Å velge yrkesfag har blitt en stadig tryggere vei for ungdom. Venstres Leif Gøran Wasskog peker at man ikke må bli for fornøyd.

– Vi fortsetter derfor arbeidet med å skaffe flere læreplasser, og næringslivet må fortsette med å stille opp. Vi oppfordrer alle bedrifter som nå ser at de kan ta inn lærling om å ta kontakt med skolene i sitt nærområde. Det er fremtidig arbeidskraft de kommer til å trenge, sier Leif Gøran Wasskog fra Venstre i en pressemelding.