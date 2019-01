Går til kamp for avdelinger i Statens vegvesen

nyheter

Statens vegvesen har selv foreslått at antall avdelinger skal økes fra fem til seks når administrasjonen av fylkesveiene overføres fra Staten til fylkene i forbindelse med regionreformen. Nå mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet at Troms og Finnmark bør ha to av disse avdelingene, uten å peke ut hvem som bør være vertskap.

– Om regjeringen og stortingsflertallet går inn for forslaget til vegvesenet, bør Troms og Finnmark få to av divisjonene, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken (Ap) i Finnmark til Nordlys.

I en felles uttalelse anbefaler de to at «divisjon transport og samfunn» og «divisjon veg» legges til den nye regionen.

– Vi må kjenne vår besøkelsestid, slik at ikke toppledelsen i alle divisjoner vil havne i Oslo og rundt fagmiljøet til Vegdirektoratet. Ved å ta et valg om å lokalisere divisjoner til Troms og Finnmark, vil man sikre kompetanse, ansvar og myndighet i en region der dette både er svært viktig og det forhindrer ytterligere sentralisering og maktkonsentrasjon i Oslo-gryta, mener Prestbakmo og Bakken, som mener fire byer peker seg ut.

– Uten å ha konkludert på lokalisering, er det verdt å peke på at både dagens vegavdeling Finnmark i Alta og Vadsø, dagens vegavdeling Midtre Hålogaland i Harstad og dagens vegavdeling Troms i Tromsø. De er gode utgangspunkt for lokalisering av de to divisjonene vi har pekt på, sier de til Nordlys.