20 år med is og snø

nyheter

I midten av januar åpnet det 20. ishotellet i Sorrisniva, som brer seg ut på 2.500 kvadratmeter med 28 hotellrom, suiter, isbar og iskapell. Det koster om lag 2 millioner å bygge.

– I år er Sorrisniva Igloo Hotell litt annerledes enn før. Vi har nemlig fått en gjennomgående gang mellom romkorridorene. Mellom dem er det et isgalleri, forteller Eriksen.

Han er ikke med på bygginga selv, men det er det veldig mange andre som er. Både gründerne sjøl, ansatte, og mange andre.

– Vi setter så stor pris på den posisjonen ishotellet har fått i Alta. Det er artig at det får så stor oppmerksomhet, og imponerende at så mange tar seg fri og bruker av fritiden sin på å være med og bygge, sier Eriksen.

– Vi har bygd det største ishotellet noensinne, på rekordtid med store utfordringer med mildværet, sier selger Bram Bril.

Flott åpning

20-årsjubileet ble markert med en stor jubileumsfest 17. januar. Der var det både hotellgjester og andre inviterte, samt isbyggere – som har vært med siden starten og de som er nyere.

– Det ble en veldig bra dag, trivelig å møte så mange av de som har vært med og bygge ishotellet opp gjennom årene, synes Eriksen.

Det var rundt 80 personer på åpningen, der brødrene Hans Ulrik og Tor Kjetil Wisløff fortalte om ishotellet i årene som har gått. Om hvordan ideen startet og betydningen det har for lokalsamfunnet og reiselivsnæringa for øvrig. Flere av de som har vært med å bygge, ville si noe.

Ute var det laget en scene der iskunstnerne ble gjort stas på, og Trond Øverås, direktør i Nordnorsk Reiseliv, sto for den offisielle åpninga og knuste et 20-tall med isøks.

Begynte med studietur

Så hvordan gikk det da egentlig til, at man begynte å bygge et hotell i sne og is i Alta. Eriksen forteller:

– Det starta med at reiselivet i Alta var på studietur i Kiruna og Jukkasjärvi. Der var også Innovasjon Norge, ved Truls Hærland. Dette var noe som Hærland var veldig opptatt av. Han lurte på om ikke det kunne være noe for Hans Ulrik og Tor Kjetil Wisløff. Dermed satte de igang, forteller han.

Året var 1999 og hotellet fikk seks rom. De fikk sendt bud på noen japanske iskunstnere som holdt til i Oslo til å hjelpe seg. Etter hvert utviklet de egen kompetanse.

God økning

– Hvordan ser bookinga ut i år? spør vi og tenker selvfølgelig på de millionene som helst skal gi en avkastning.

– Bookinga er veldig bra, vi ligger på fjorårets tall. Men så har vi økt en del på aktiviteter. Snøscootersafari gjør det bedre enn før, forteller Jan Roger Eriksen.