– Folkehøgskole er et pust i bakken

Onsdag 23. januar går YO-messa nok en gang av stabelen i Finnmarkshallen. For mange spente ungdommen kan det være nettopp her de finner ut hva de skal gjøre til høsten, eller senere i livet.

– Vi har i de senere årene opplevd at ungdommene kommer forberedt. Det er slutt på at de er der for bare Twist og sjokolade. De har blitt beviste på å bruke dagen til å oppsøke de skolene og bedriftene de vil lære mer om. Sånn sett er YO-messa en fin samlingsarena for ungdom som er i tenkeboksen for hva man skal gjøre videre, sier Kjetil Kristensen i Alta næringslivforening.

– Hva slags kompetanse blir viktig i fremtiden?

– Jeg vil si at vi trenger alt fra akademikere til sykepleiere, som er oppdatert og har god kompetanse. Samtidig er det viktig å vise at vi kan tilby nettopp dette i vår egen region, mener Kristensen.

– Nær 50 utstillere, så langt. Er dere fornøyde?

– Det er vi, og det kommer alltid noen etternølere, så det blir garantert full hall.

Tenkeår

Blant de nær 50-utstillerne som kommer, finner man Folkehøgskolene, folkehøgskolenes samarbeidsorgan. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolens interesser.

Marit Asheim er informasjonsrådgiver for organisasjonen. For dem handler det om å møte unge før de skal velge retning i livet.

– Å reise rundt på messer gjør det mulig for oss å få direkte kontakt med de som både har tenkt på folkehøgskole, og de som ikke har hørt om det. Det å få direkte kontakt og prate med ungdommene kan i mange tilfeller være avgjørende når de ser hva en folkehøgskole gjør og kan tilby.

Populært med folkehøgskole

En måling gjennomført av EPSI Rating viser at norske folkehøgskoler skårer høyt på elevtilfredshet, sosialt miljø og faglærernes kompetanse og evne til å engasjere.

– Det vi ser nå er at flere og flere velger et år på folkehøgskole. Mange er utslitte av prestasjonspress og karakterjag. De vil ha litt pusterom før de fortsetter på videre studier. På en folkehøgskole kan du dyrke en av interessene dine, oppleve nye ting og få nye venner. Det finnes folkehøgskoler over hele landet og vi tilbyr noe for alle, sier Asheim.

– Det er blitt populært å gå på folkehøgskole. I dag går det 20 prosent flere elever enn for 10 år siden. Inneværende år går 7.700 elever på de 78 folkehøgskolene i landet. Det er rekordmange. Det er litt for tidlig å si noe om de endelige tallene for neste skoleår, men så langt i år har vi 16 prosent flere søknader enn på samme tid i fjor.

På YO-messa i Alta håper de å nå ut til enda flere.

– Ungdommen har ingenting å tape på ett år med folkehøgskole. De har de samme mulighetene og rettighetene som alle andre. Man velger ikke bort noe annet selv om man tar et år for å gjøre noe man virkelig vil, sier Asheim.

Oppdrettsnæringen godt representert

Laksefjord, NRS Finnmark, Grieg Seafood Finnmark, Cermaq og Salmar møter som tidligere år på YO-messa med egen stand for å fronte næringen, utdanninger tilknytta oppdrett og respektive anlegg. Til Altaposten sier Kari Løvøy i Laksefjord at YO-messa er en fin arena for å komme i kontakt med ungdommen på.

– Oppdrett er en vei som gir mange muligheter, mener hun.

Trenger flere

Det investeres og skal bygges for hundrevis av millioner i Alta kommune i årene fremover. Det krever ikke bare økonomiske ressurser, men også menneskelige.

– Når vi reiser på messer i hele Nord-Norge forteller vi ungdommen om de mulighetene våre medlemsbedrifter kan tilby. Ikke bare som tømrere og betongarbeidere, men også innenfor andre funksjoner. Med alle de investeringene som gjøres i Alta og andre vekstsentre er det enormt stor etterspørsel etter arbeidskraft. Vi har nok jobb til alle i god tid fremover, sier kompetanserådgiver Remi Hansen i Nordlandsentreprenørenes Service-Organisasjon A/L (NESO).

