Finnmark på topp i antall mobbesaker

I fjor høst ble hele 653 mobbesaker meldt inn til fylkesmennene i Norge. I et flertall av sakene ble det slått fast skolene ikke gjorde for å stoppe mobbingen.

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til Fylkesmannen, fortsatt er høyt, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Fra skoleåret 2017–2018 kunne elever og foreldre melde fra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing. I samme periode i 2017 ble det meldt inn 565 saker.

Sett i forhold til folketallet på 75 000, ligger Finnmark høyt oppe, med 36 innmeldte saker, hvorav 12 er ferdigbehandlet og 9 er brudd på aktivitetsplikten. Nordland med sine 240 000 innbyggere, har til sammenligning «kun» 38 innmeldte saker. (Se nederst for fylkestabell)

– Uakseptabelt

I om lag fire av fem mobbesaker som Fylkesmennene har ferdigbehandlet, er konklusjonen at skolen har brutt aktivitetsplikten, altså ikke gjort nok for å stoppe mobbing.

– Jeg forventer at skolene følger opp den viktige jobben som må gjøres for å skape et godt skolemiljø for alle elever, sier Sanner – som betegner det som uakseptabelt at plikten har blitt brutt så mange ganger.

Totalt for 2018 ble 1.504 mobbesaker meldt inn til Fylkesmennene.

Under følger en fylkesvis oversikt over antall saker, hvor mange som er ferdigbehandlet, og i hvor mange fylkesmannen har konkludert med at skolene har brutt aktivitetsplikten.

* Aust- og Vest-Agder: 52 saker, 6 ferdigbehandlet, 5 brudd på aktivitetsplikten.

* Buskerud: 16 saker, 6 ferdigbehandlet, 6 brudd på aktivitetsplikten.

* Finnmark: 36 saker, 12 ferdigbehandlet, 9 brudd på aktivitetsplikten.

* Hordaland: 55 saker, 31 ferdigbehandlet, 24 brudd på aktivitetsplikten.

* Møre og Romsdal: 12 saker, 6 ferdigbehandlet, 5 brudd på aktivitetsplikten.

* Nordland: 38 saker, 7 ferdigbehandlet, 5 brudd på aktivitetsplikten.

* Trøndelag: 66 saker, 8 ferdigbehandlet, 8 brudd på aktivitetsplikten.

* Hedmark: 25 saker, 6 ferdigbehandlet, 4 brudd på aktivitetsplikten.

* Oppland: 21 saker, 4 ferdigbehandlet, 4 brudd på aktivitetsplikten.

* Oslo og Akershus: 145 saker, 9 ferdigbehandlet, 9 brudd på aktivitetsplikten.

* Rogaland: 61 saker, 23 ferdigbehandlet, 19 brudd på aktivitetsplikten.

* Sogn og Fjordane: 6 saker, 5 ferdigbehandlet, 3 brudd på aktivitetsplikten.

* Telemark: 20 saker, 4 ferdigbehandlet, 3 brudd på aktivitetsplikten.

* Troms: 35 saker, 23 ferdigbehandlet, 12 brudd på aktivitetsplikten.

* Vestfold: 23 saker, 6 ferdigbehandlet, 6 brudd på aktivitetsplikten.

* Østfold: 42 saker, 13 ferdigbehandlet, 12 brudd på aktivitetsplikten.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)