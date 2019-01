Stefan ble betegnet som hjerneskadet fordi han hadde ADHD

nyheter

I dag er Stefan Ravn Strifeldt 33 år. Pappa til en åtteåring, nyforlovet og bor i leilighet på Amtmannsnes.

Det var ikke alltid gitt at Stefan skulle bli en mann i et klassisk A4-liv. Og han vet det selv, at det kunne gått mye verre.

Fikk diagnosen tidlig

Da Stefan skulle begynne på skolen flyttet han sammen med mamma til Sørlandet. I tillegg til å være et barn med mye energi, var han samen. En som skilte seg ut og mobbingen startet, både fra medelever og lærere. Han beskriver det som å være et barn nektet all form for oppmerksomhet. Det resulterte i aggressive tendenser.

Han fikk diagnosen MBD i fjerde klasse, Minimal Brain Dysfunction, som diagnosen het den gangen.

– Jeg husker at de andre barna kastet blyanter på meg. Jeg svarte med å kaste pulten mot dem. En medelev spurte hvorfor jeg gjorde det og da svarte læreren at jeg var hjerneskadet. Det gjorde at jeg tenkte at jeg kunne gjøre hva jeg ville. Det jeg egentlig trengte var oppmerksomhet og trygge rutiner.

– Føler du at det ble hengende ved deg, at du trodde du var hjerneskadet?

– Jeg tenkte nok heller hvorfor er jeg hjerneskadet, i stedet for å la det definere meg. Jeg forsto nok ikke konteksten i det.

Rollen som bråkmaker derimot, var noe Stefan hadde tatt på seg for lenge siden.

– Jo mer bråkmaker jeg var, jo mer bråkmaker ble jeg. Jeg fikk bekreftelse når jeg gjorde ugagn, så da fortsatte jeg med det og det utviklet seg til en avhengighet.

Etter hvert fikk Stefan diagnosen ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Stefan forklarer det som å ha flere TV-er i hodet og alle er på forskjellige kanaler. Hele tiden, døgnet rundt. Der andre ligger og slapper av, opplever Stefan at TV-ene durer enda høyere.

Mye energi og alltid noe på gang, en impulskontroll ute av kontroll. Utrolig vanskelig å håndtere for et barn.

– Da jeg var tolv flyttet vi til Spania. Der hadde jeg mitt første møte med cannabis. Det var på en måte en flukt fra virkeligheten.

Da Stefan var 16 år flyttet han til Alta og familien her. Her bestemte han seg for å starte med blanke ark. Og det greide han.

– Jeg distanserte meg fra det og ville se hva livet var uten det. Og det har jeg klart siden.

Medisinering

Fra han var 23 til han var 26 brukte han medisiner. Han var lei av å føle seg urolig og tenkte at det ikke kunne skade. Men det gjorde det.

– Det eneste det gjorde med meg, som er kunstner i hjerte og sjel, er at det ga meg et slør over kreativiteten. Ja, det hjalp meg å fokusere, plutselig var det bare en kanal i hodet, men bivirkningene var ikke bra. Og det ble et kjør av piller som gjorde med deprimert. Den ene medisinen skulle ta meg ned, mens en annen skulle ta meg opp igjen. Det var et mareritt, jeg tror ikke jeg har hatt det verre enn de årene.

Tre mediniser ble hverdagen; Concerta på morgenen, to Ritalin rett etterpå, to Ritalin på kvelden for at kroppen ikke skulle få sjokk på morgenen, fem tabletter som skulle gjøre det enklere å sove, pluss en sovetablett.

– Det sier seg selv at når man må ha så mye tabletter for å roe seg ned så er det ikke greit. Jeg hadde aldri tillatt at min sønn skulle hatt dette. Nå når jeg er voksen og tenker tilbake føles det som jeg ble kvelt den gangen.

Medisinene fjerner kanskje impulsiviteten, som kan skape trøbbel for mange unge fordi de tar dårlige valg, men Stefan mener det finnes mange andre måter å gjøre det på.

– Det kan også fjernes ved gode foreldre og veiledning på hva som er dårlige valg og hva som er gode valg. Det gjelder for alle barn.

Evner å se seg selv

Han lot aldri kommentaren om hjerneskade definere han, eller at alle årene med mobbing fra elever og lærere skulle bestemme hvem han skulle bli, men han husker alt. Og avhengigheten av oppmerksomhet er fortsatt sterk, men i dag klarer han å forvalte det. Med årene blir man klokere, og roligere. Også de med ADHD.

– Jeg er en utrolig oppmerksomhetssyk person den dag i dag. Jeg vet at det kan være en svakhet. Jeg kan være brautende i et rom, der det kanskje er mennesker som har lavere stemme. Jeg tror barndommen har vært med å skape dette behovet. I dag evner jeg å reflektere over det og avpasse min måte å være på. Jeg klarer å se meg selv i den sosiale settingen og jeg løfter frem de som trenger hjelp.

Han forteller at det er i løpet av de siste fem årene at han har utviklet seg til å forstå og justere seg selv. Nå mener han at 33 år med erfaring burde brukes til noe, han er tross alt en av de første voksne som har levd med diagnosen et helt liv.

– I enkelte andre land finnes det ikke ADHD, hvorfor det?, spør han seg, og påpeker at selvsagt blir man født med diagnosen, men han tror måten det norske skolevesenet er bygd opp setter fyr på urolighetene.

– Jeg mener samfunnet, eller psykologien, burde ta utgangspunkt i oss som står her nå. Finne ut hva som skjer med sykdommen når man blir med moden og voksen. Mange vet ikke hva de skal gjøre når de blir voksen, de har ingen skolegang og får ingen jobb. Har ingen rytme i livet. Mitt ønske er å bruke den kunnskapen på de som er barn i dag, slik som min sønn, som også har fått diagnosen.

Bekymringsfull utvikling

Han mener at dersom skolen ikke var utviklet seg til å bli en stillesittende resultatorientert institusjon, så ville barna med ADHD vært de mest effektive elevene.

– Skolen har endret seg de siste 60 årene til å bli teoretisk tung og har et stort fokus på resultater. Det legges mye energi og oppfølging i de tunge teoretiske fagene, som disse energibarna ikke klarer å følge med på. Jeg mener diagnosen har blomstret opp samtidig som skolene har blitt mer teoretisk tung. Jeg kan ikke hardnakket påstå at det er en sammenheng, men jeg tenker at det ikke er tilfeldig.

Samtidig som dette skjer blomstrer også medievanene i samfunnet. Befolkningen blir bare mer og mer inaktive, og kommunene må legge ekstra penger i å fremme folkehelse.

– Plutselig har vi unge som har krevende teoretiske fag på skolen, det er mindre gym og fysisk aktivitet og hjemme går det mye i dataspill. Barn får all sin stimuli via TV eller PC og foreldre forstår ikke hvorfor barna er urolige. Midt oppi dette kommer ADHD i full fart.

Han påpeker at tallene for de som ikke klarer å fullføre skolegangen er bekymringsfulle, og da særlig gutter og menn.

– Når vi ser denne utviklingen så burde vi være mer redde for at vi kan ha funnet feil svar på «problemet». Fordi jeg er født med mangel på impulskontroll så er ikke jeg kapabel til å studere, er ikke sant. Jeg gjør det nå.

Den perfekte skolen

Stefan referer til Japan, der diagnosen eksisterer, men ikke blir brukt. De har nemlig en annen måte å legge opp dagene

– Her starter dagen med fysisk aktivitet og gjentar det flere ganger i løpet av dagen. Det samme gjelder med måltider. Barn bør få spise hvert fall to ganger om dagen. Så har man de teoretiske fagene, som selvsagt må med. Også burde dagene avsluttes med aktiviteter eller oppgaver, som de fikk velge ut ifra interesser og som kunne ha innvirkning på karakterene. Da får man en følelse av å mestre.

Han slår også et slag for filosofien, og ønsker at faget skal implementeres allerede på videregående skole.

– Skremmende mange vet ingenting om livet og samfunnet, utenfor skolen. Fra tidlig alder burde vi lære om økonomi, hvorfor vi betaler skatt og hvordan ting fungerer. Jeg vet at jeg hadde hatt godt av det.

Kan snu bort TV-ene

Når Stefan tenker tilbake på sin egen oppvekst savnet han denne skolen. Og noen som satte tydelige grenser for hva som var akseptert. Nå er han i stand til å forklare, og han håper det er noen som ser og er enige.

Han er selv på den andre siden av de dårlige valgene. Det gjør at han har et intenst ønske om å hjelpe.

– Kroppen er roligere, men det er fortsatt støyende i hodet. Det jeg vet i dag er at jeg kan snu TV-ene og jeg kan bestemme hva som er på kanalene. Og når jeg kan det så mener jeg at jeg har en fordel. Nå kan jeg bruke den overveldende energien til å studere psykologi, drive bedriften min, skrive bok, lage podcast, stelle hjemme og ta vare på familien min. Så ADHD er ikke en svekkelse. Det handler bare om å lære seg hvor man skal bruke energien.