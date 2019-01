nyheter

I løpet av syv uker, besøker Norges Handelshøyskole (NHH) 250 videregående skoler fra Mandal i sør til Alta i nord. Kommende uke står Alta videregående skole for tur.

Til å snakke ungdommens språk har NHH hyret inn student Shahez Shwana, som blir med til Alta for å rekruttere elever til NHH, og gi dem råd om høyere utdanning og studiemulighetene som finnes i Bergen.

– Jeg husker selv hvor usikker jeg var, da jeg var elev og skulle søke høyere utdanning. Jeg ønsker å bruke graden min til å gjøre en forskjell for andre, og det kan jeg forhåpentligvis med en utdanning fra NHH. Det blir spennende å treffe unge lovende finnmarkinger – forhåpentligvis kan jeg hjelpe dem til å føle seg tryggere i deres valg av høyere utdanning, sier NHH-student Shahez Shwana i en pressemelding.

– Det næringslivet etterspør

Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken ved NHH, understreker viktigheten av å være tilstede på skolene.

– Noen valg er viktigere enn andre, og vi ønsker å bidra til at elever i videregående skoler tar et riktig utdanningsvalg som gir dem en relevant jobb. En utdanning fra NHH gir kunnskap om teknologi, økonomi og mennesker – akkurat den kompetansen næringslivet etterspør, sier Nøstbakken.

NHH tilbringer totalt syv dager på reise i Troms og Finnmark.

– Det er mye spennende som skjer i Troms og Finnmark. Samtidig vet vi at flere av elevene i Alta har sterke faglige resultater og høy motivasjon for læring. Dette er elever vi er opptatt av å rekruttere. Med en utdanning fra NHH, kan de bidra til å utvikle fylket videre. Det er derfor svært viktig for NHH å være tilstede her, sier prorektoren.