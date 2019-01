Maret Anne besøker dronning Sonja

nyheter

Kunstner Maret Anne Sara blir i dag tatt i mot av Hennes Majestet Dronning Sonja. Det skjer på det kongelige slott.

– Jeg har aldri forestilt meg å besøke slottet, men i den situasjonen min bror er i nå, så gjør jeg alt jeg kan for å hjelpe, sier Máret Ánne Sara til det samiske magasinet Sámi Ođasmagasiidna.

Før jul ble hun og flere kunstnere, invitert til å stille ut sine verk ved dronning Sonjas kunstgalleri. Akkurat da hadde Maret Annes familie det tungt. Lillebror Jovsset Ánte tapte mot staten i Høyesterett og fikk beskjed om å slakte ned flokken sin.

– Vi hadde det veldig tungt da innbydelsen kom. Staten brydde ikke seg om FN, de brydde seg ikke om menneskerettigheter og langt ifra om oss som mennesker. Med et tungt hjerte skrev jeg brev til dronninga for å forklare situasjonen til lillebror og at mitt kunstverk, som hun ville stille ut, ikke er for pynt og underholdning. Kunstverket taler lillebrors sak og vår situasjon, hvilke påvirkninger denne saken har for både lillebror, samfunnet og den samiske kultur. I brevet spurte jeg om dronninga ville høre på meg før hun stiller ut mitt kunstverk, forklarer Máret Ánne.

Slottet opplyste at dronningen selv hadde lest brevet og valgte derfor å møte Máret Ánne på slottet.

– I begynnelsen gruet jeg meg, men jeg vet at vi ikke møtes for å småprate over en kopp kaffe. Kunstverket er veiviseren og da blir samtalen dypere. Etter min oppfatning er det svært viktig at dronninga vil møte og lytte. Jeg vil fortelle henne betydningen av kunstverket og da blir det naturlig å snakke om lillebrors og samenes situasjon , sier Sara som opplyser at hun ikke har noen krav til dronningen.

– Jeg velger å tolke invitasjonen slik at dronninga bryr seg om samisk kunst, det samiske samfunn og det samiske folk. Jeg kan ikke forutse hva dronningen vil si, men jeg tenker iallfall at det viktigste er at hun vil lytte. Jeg kan ikke forvente eller kreve noe fra henne. For meg er det viktig at dronningen får forståelse for at samisk kunst ikke er pynt i hennes galleri, men at det har en klar innfallsvinkel. Jeg vet den kongelige familie unngår politiske ytringen, men bare det at de Kongelige velger å lytte er viktig, sier hun til Sámi Ođasmagasiidna.