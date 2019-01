– Regjeringen åpner for Alta-sykehus

nyheter

Etter nær tre uker med forhandlinger ble det torsdag kveld klart at landet får en ny flertallsregjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF. En skriftlig plattform i form av en omfattende regjeringserklæring er grunnlaget Solberg og hennes nye statsråder skal regjere på. I regjeringserklæringen har sykehusforkjemperne i Alta-regionen fått inn konkrete formuleringer som de mener er et gjennombrudd for sykehus i Alta.

Her kan sykehusløftene bli innfridd Tre av fire parti i regjeringsforhandlingene vil ha sykehus i Alta.

– Regjeringspartiene er enige om å endre strukturen slik at Klinikk Alta kommer inn under UNN. Finnmarkssykehuset vil ikke lengre kunne blokkere for nye tilbud i Alta, og erklæringen sier at befolkningen i Alta og Kautokeino skal få dekket vesentlig større del av sine sykehustjenester her. Det må bety utbygging av fødeavdeling og akuttilbud, i praksis sykehus, sier Venstres Trine Noodt.

– Den nye strukturen hvor Klinikk Alta blir en del av UNN-systemet, gjør at målet om fullverdig fødeavdeling er realistisk. På kort sikt kan det være mulig å øke antall fødsler vesentlig i Alta ved bruk av ambulerende fagpersonell fra UNN, sier stortingsrepresentant for Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Bestyrtet over få fødsler i Alta Trine Skei Grande sier utviklingen av fødetilbudet er i strid med Jeløya-erklæringen.

Alarmerende utvikling

Altaposten fortalte tidlig i regjeringsforhandlingene at de ble jobbet på høytrykk fra lokale og sentrale politikere fra Venstre, Frp og KrF for å få beskrevet endring av sykehusstrukturen i nord i regjeringsplattformen. Opprinnelig var kravet at Klinikk Alta skulle organiseres inn under UNN, og dermed sidestilles med klinikkene i Narvik og Harstad. Med opphevelse av fylkesgrensen skulle kommunene i Nord-Troms få en større del av sitt helsetilbud ved Klinikk Alta etter at utbyggingen av E6 med tunneler og bruer har gjort reisetid til Alta betydelig kortere. Etter at Finnmark Høyre også kom på banen med et forslag om å legge hele Finnmarkssykehuset under UNN, ble det samling rundt et slikt innspill.

Viktig jobb

Overfor Altaposten har kilder tett på regjeringsforhandlingene fortalt at bakgrunnen for at helsetilbudet, eller mangler i tilbud, for befolkningen i Alta og Kautokeino, ble tema var alarmerende lave fødselstall ved fødestua i Alta. Statistikken fra 2018 viser at tre av fire fødende i Alta-regionen tvinges til å reise fra 14 til 28 mil for å føde i Hammerfest.

– Det er mange som har brukt mye tid og energi for å få fram dette bildet for sine respektive parti sentralt, og for at de skulle ta det inn i regjeringsforhandlingene. I mitt parti har jeg hatt tett dialog med Ronny Berg og Odd Erling Mikalsen, og vi har fått formidlet dette til Sylvi Listhaug og Siv Jensen som har vært sentral i forhandlingene for Frp. Jeg vil også berømme Trine Nood, som gjennom Carl-Erik Grimstad, har sikret at Venstre har hatt dette som en viktig sak under forhandlingene, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt.

Han er klar på at jobben langt fra kan avsluttes.

– Min jobb, og også jobben til alle lokale representanter for regjeringspartiene, blir nå å få konkretisert teksten i regjeringsplattformen både om «vesentlig mer helsetjenester» og hvordan Klinikk Alta skal frigjøres fra Hammerfest sykehus.

20 sengeplasser

Venstres Trine Noodt sier at hun er svært takknemlig for det engasjementet og den jobben partiets helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad, har gjort for å få satt manglende helsetilbud for Alta-regionen på regjeringens dagsorden.

– I tillegg har Bengt Rune fra sin posisjon på Stortinget og sine kontakter inn i Frp-delegasjonen vært viktig for resultatet. Jeg tror også det har hatt stor betydening at Finnmark Høyre og Kristen Albert Ellingsen har vært tydelig overfor Høyre sentralt på at Klinikk Alta må inn under UNN for å kunne gi befolkninen i Alta-regionen et forsvarlig helsetilbud, sier Noodt.

Strifeldt peker på at stedlig ledelse ved Klinikk Alta, frikoblet fra Hammerfest sykehus/Finnmarkssykehuset, bør kunne realiseres raskt. Venstre-politiker Noodt vil at Alta kommune og Finnmarkssykehuset skal reversere vedtaket om å legge seks kommune sengeplasser inn i sengeavdelingen ved Klinikk Alta.

– Da kan vi få 20 sengeplasser i stedet for 14. Det er ikke mulig å få et ferdig sykehus or natta, men sykehuset bør kunne være realisert i løpet av kort tid. En økning fra 14 til 20 sengeplasser bør være det første konkrete vi får ut av at befolkningen skal få en vesentlig større del av sine helsetilbud i Alta, klargjør Noodt.