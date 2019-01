– 40 år på folkemunne

nyheter

Øksfjordrevyen har jubileum, og slår til med festforestilling.

– Vi sender nok noen spark oppover. Vi er nok mer direkte enn revyene i Alta, sier Jim Gaute Olsen.

Det er bare en uke til Øksfjordrevyen braker løs igjen, med to forestillinger lørdag 26. januar, en ryddig og fin på ettermiddagen, og en heidundrende jubileumsfestforestilling på kvelden. Han lover gjestene en god porsjon politikk, absurde nummer, viser fra deres faste visemaker Åge Martin Jensen – mannen til ho Siw.

– Vi ser veldig frem til det. Vi lover tro, fremtidshåp og god underholdning. Og tenk, vi har med oss aktører som var med dengang da det starta opp for 40 år siden. No håper vi at folk kjenner sin besøkelsestid – ja, det e no no revyen e, og at billettsalget tar skikkelig fart fremover, sier Jim Gaute Olsen, mangeårig revymann i Øksfjord.

Med ho søster på scenen

Han var bare en liten gutt da den første Øksfjordrevyen ble satt opp i 1979. Men han husker at han synes det var stort, og kanskje særlig fordi storesøster Siw (Jensen) sto på scenen. Hun hadde kommet hjem til Øksfjord etter gymnaset og jobbet som lærer.

– Og hun er faktisk med oss fortsatt. Det er utrolig artig, og jeg er utrolig stolt over å stå på scenen med henne. Hun er et forbilde og en inspirator, hun støtter og hjelper alle, men klarer samtidig å beholde spontaniteten sjøl. Det er veldig artig, forteller Jim Gaute som bare var 7 år da den første Øksfjordrevyen hadde premiere.

Men det er mange, mange av revyaktørene som har vært med lenge. Revy 2. juledag har de slutta med for lengst, av hensyn til småbarn(sforeldre) og julestria. I stedet er det for eksempel som nå, i januar.

Kåre og Kent kommer

– Vi har lagt ned masse arbeid i revyen, vi har ei god forestilling og vi synes revyen er en viktig kulturbærer i bygda. Og så lover vi en skikkelig fest på lokalet etterpå, for Kåre og Kent kommer hjem, og da blir det musikk og fest, er Jim Gaute helt hundre prosent sikker på.

De som har lyst å komme, må bare ta kontakt med noen i revyen, som Jim Gaute eller ho som selger billettene, Maria Sotkajærvi. Det står mer om det på Øksfjordrevyens Facebookgruppe.

Og liker du ikke revyen i det hele tatt, så er det fin oppvarming til:

– Det blir en god gammeldags bygdefest med stor stemning på samfunnshuset i Øksfjord, lover Jim Gaute Olsen i farta på tur til revyøving fredag kveld.