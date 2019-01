Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

nyheter

Før jul tildelte Forskningsrådet nesten ni millioner kroner til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) for å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting. Arten har de siste 20 årene spredd seg både nordover og vestover.

Krabben går for å være en delikatesse og i 2018 eksporterte Norge snøkrabbe for rundt 100 millioner kroner.

– Kunnskap er nøkkelen for god og bærekraftig forvaltning av fisken vår. Derfor ønsker vi velkommen nye prosjekter som styrker kunnskapen om snøkrabben, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Nå skal data og modeller på plass i regi av NIVA.

– Siden snøkrabben både er en invaderende art og en potensielt utnyttbar ressurs, har ekspansjonen i Barentshavet viktige økologiske, økonomiske og politiske virkninger, både nasjonalt og internasjonalt. Dette prosjektet vil generere banebrytende kunnskap som er nødvendig for å kombinere bærekraftig verdiskapning med et robust økosystem, sier Eva Ramirez-Llodra, seniorforsker og prosjektleder i NIVA.