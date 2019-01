Nordland slår oss på dette

nyheter

– Vi ser en svak, men jevn økning for hvert år. Hvis vi ser på de siste femten årene har økningen på landsbasis vært formidabel: Fra bare 11 prosent i 2003 til dagens 44 prosent. Det er gledelig at stadig flere forstår at det å bruke refleks er det beste du som fotgjenger kan gjøre for å synes i mørket, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen i en pressemelding.

Ifølge undersøkelsen, som baserer seg på 25.000 tellinger av refleksbruk i alle norske fylker, med over 1.000 tellinger per fylke i november-desember i 2018, skiller Oslo-folk seg ut som de dårligste refleksbrukerne med en andel på kun 22 prosent. Det er faktisk en negativ utvikling fra 29 prosent i 2017. Best ut kommer Nordland med hele 67 prosent, tett fulgt av Finnmark med 61 prosent.

– Det er en feilslutning å tro at du er synlig i gatelys. Sannheten er tvert i mot at lys fra gater, butikker og trafikk stjeler så mye oppmerksomhet at du som fotgjenger i praksis blir nærmest usynlig. En undersøkelse vi gjennomførte i 2018 i samarbeid med SpareBank 1 viste faktisk at 8 av 10 synes det er vanskelig å oppdage fotgjengere i mørket selv der det er gatelys, forklarer Hansen.