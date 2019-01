– Er kvenene allerede glemt?

nyheter

De mener at Sannhets- og forsoningskommisjonen står helt uten kvensk kulturkunnskap, melder Ruijan Kaiku.

– De tre som er ansatt er etter det jeg vet dyktige personer, som jeg har tiltro til og som vil fylle rollene sine godt. Men personer med kunnskap også om kvenske forhold i sekretariatet er en forutsetning for en god prosess. Stortinget velger nå å sette sammen et sekretariat som i praksis bryter med prinsippene som er nedfelt i mandatet, sier leder Hilja Huru i en pressemelding.

Hun mener Stortinget, som har hatt ansvaret for ansettelsene, ikke har forstått den skjøre balansegangen man står overfor.

– Ressursmessig står det kvenske mye svakere enn det samiske og et tegn på akkurat dette er at det innenfor det kvenske er færre aktuelle kandidater, mener forbundet som konstaterer at man heller ikke ble kontaktet i ansettelsesprosessen.